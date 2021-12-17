Де дивитися бої Берінчика з Чанієвим і Сіренка з Руденком

Берінчик і Чанієв зустрінуться в головному поєдинку вечора боксу в Броварах

В Броварах відбудеться великий вечір боксу

18 грудня в ТРЦ «Термінал» у Броварах відбудеться великий вечір боксу. В головних поєдинках зустрінуться срібний призер Олімпіади Денис Берінчик з росіянином Ісою Чанієвим і перспективний український важковаговик Владислав Сіренко з Андрієм Руденком.

Усі боксери вже пройшли зважування.

Денис Берінчик (15-0, 9 KO) – 61,2 кг

Іса Чанієв (15-3, 7 KO) – 61,2 кг

12-раундовий бій за титул чемпіона за версією WBC International у легкій вазі (до 61,2 кг)

Владислав Сіренко (18-0, 15 KO) – 112,5 кг

Андрій Руденко (34-5, 20 KO) – 111,7 кг

10-раундовий бій за титули чемпіона за версіями WBC Asia та WBO Asia-Pacific у надважкій вазі (понад 90,7 кг)

Дмитро Митрофанов (11-0-1, 5 KO) – 70,8 кг

Берікбай Нуримбетов (8-4-1, 3 KO) – 69,4 кг

8-раундовий бій у 1-й середній вазі (до 69,9 кг)

Василь Чоботар (9-0, 3 KO) – 66,9 кг

Сагадат Рахманкул (8-2, 6 KO) – 66,3 кг.

10-раундовий бій у напівсередній вазі (до 66,7 кг)

Арнольд Хегай (16-1-1, 10 KO) – 58 кг

Вісенте Родрігес (39-8-1, 21 KO) – 58,1 кг

10-раундовий бій у легкій вазі (до 61,2 кг)

Ігор Шевадзуцький (8-0, 8 KO) – 126,1 кг

Каміл Соколовський (11-23-2, 4 KO) – 106,1 кг

8-раундовий бій у надважкій вазі (понад 90,7 кг)

Олександр Спірко (20-0, 12 КО) – 70,9 кг

Євген Кондратенко (5-16, 3 КО) – 70,3 кг

6-раундовий бій у середній вазі (до 72,6 кг)

Вечір боксу в Броварах розпочнеться о 19:00. У прямій трансляції поєдинки транслюватиме відеоплатформа MEGOGO. Вихід Сіренка очікується близько 21:30, Берінчика – о 22:00.