Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Боруссія» Д – «Севілья»

Німецький клуб зробив комфортний заділ у першій грі в Іспанії

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дортмундська «Боруссія» змогла виграти в Іспанії, забивши «Севільї» три м’ячі. Пропустила, щоправда, двічі, проте рахунок 2:3 дає їм неабияку перевагу. «Червоно-білі» мають перемагати з перевагою у два голи, або забивати чотири й не пропускати більше двох. Завдання складне, адже в п’яти останніх матчів вони програли чотири рази. Але намає нічого недосяжного. «Боруссію» також лихоманить, і три дні тому вони програли складний матч з «Баварією» (4:2).

«Ми добре проаналізували поразку від «Баварії», – розповів перед грою капітан «Боруссії» Марко Ройс. - Цей матч не менш складний і дуже важливий. Наша мета – потрапити в чвертьфінал. Спробує зіграти так само, як у першій грі в Севільї. Суперник не дуже любить нашу агресію».

Головний тренер «Севільї» Юлен Лопетегі сподівається, що його команді вдасться відігратися на полі суперника.

«Ми прибули в Дортмунд з великим бажанням та ентузіазмом, – сказав наставник. – Завдання у нас складне, але готові поборотися за чвертьфінал. Адже від нас багато чекають у цій зустрічі.

У нас дуже щільний графік і важливо дізнатися, як футболісти впораються з таким викликом. В складі «Боруссію» відзначу нападника Холланда – це світовий рівень».

Пряму трансляцію зустрічі, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, організує медіасервіс MEGOGO. Також гру транслюватиме телеканал «Футбол 2».