Де дивитися матч Ліги конференцій «Буде-Глімт» – «Зоря»

Команда Віктора Скрипника в новому турнірі проведе гру в Норвегії

Слідом за «Динамо» і «Шахтарем», які стартували в груповому турнірі Ліги чемпіонів, матч у єврокубках проведе луганська «Зоря». Першу гру Ліги конференцій команда Віктора Скрипника проведе в Норвегії з місцевим «Буде-Глімтом».

Ця команда є чемпіоном Норвегії. «Буде-Глімт» стартував у єврокубках з першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де поступився польській «Легії» (2:3, 0:2). Після цього норвежці продовжили участь у Лізі конференцій, де послідовно вибили з турніру ісландський «Валюр» (3:0 , 3:0), косовську «Приштіну» (1:2, 2:0) та литовський «Жальгіріс» (2:2, 1:0). «Зоря», нагадаємо, в раунді плей-оф Ліги Європи поступилася австрійському «Рапіду» (0:3, 2:3) і перейшла до групового турніру Ліги конференцій.

У прямій трансляції зустріч «Буде-Глімт» – «Зоря» о 22:00 покаже відеосервіс MEGOGO.