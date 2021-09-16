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    Де дивитися матч Ліги конференцій «Буде-Глімт» – «Зоря»

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    &laquo;Зоря&raquo; першу гру в Лізі конференцій проведе в Норвегії - Де дивитися матч Ліги конференцій «Буде-Глімт» – «Зоря»
    «Зоря» першу гру в Лізі конференцій проведе в Норвегії
    Фото з відкритих джерел

    Команда Віктора Скрипника в новому турнірі проведе гру в Норвегії

    Слідом за «Динамо» і «Шахтарем», які стартували в груповому турнірі Ліги чемпіонів, матч у єврокубках проведе луганська «Зоря». Першу гру Ліги конференцій команда Віктора Скрипника проведе в Норвегії з місцевим «Буде-Глімтом».

    Ця команда є чемпіоном Норвегії. «Буде-Глімт» стартував у єврокубках з першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де поступився польській «Легії» (2:3, 0:2). Після цього норвежці продовжили участь у Лізі конференцій, де послідовно вибили з турніру ісландський «Валюр» (3:0 , 3:0), косовську «Приштіну» (1:2, 2:0) та литовський «Жальгіріс» (2:2, 1:0). «Зоря», нагадаємо, в раунді плей-оф Ліги Європи поступилася австрійському «Рапіду» (0:3, 2:3) і перейшла до групового турніру Ліги конференцій.

    У прямій трансляції зустріч «Буде-Глімт» – «Зоря» о 22:00 покаже відеосервіс MEGOGO.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій
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    Де дивитися матч Ліги конференцій «Буде-Глімт» – «Зоря»