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    Де дивитися матч за Суперкубок УЄФА

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    Суперкубок УЄФА розіграють у Белфасті - Де дивитися матч за Суперкубок УЄФА
    Суперкубок УЄФА розіграють у Белфасті
    Фото з відкритих джерел

    Трофей розіграють англійський «Челсі» та іспанський «Вільярреал»

    У середу, 11 серпня, в Белфасті відбудеться матч за Суперкубок УЄФА. Трофей розіграють тріумфатор Ліги чемпіонів англійський «Челсі» та переможець Ліги Європи іспанський «Вільярреал».

    «Жовта Субмарина», як називають «Вільярреал», вперше побореться за кубок. Лондонський клуб змагатиметься за Суперкубок УЄФА вп'яте. З чотирьох попередніх спроб англійців успішною була лише одна – 1:0 проти «Реала» в 1998-му. Інші спроби заволодіти трофеєм виявилися невдалими: в 2012-му «Челсі» програв «Атлетико» – 1:4, в 2013-му – «Баварії» – 2:2, по пенальті – 4:5 і в 2019-му – «Ліверпулю» – 2:2, по пенальті – 4:5).

    У прямій трансляції зустріч «Челсі» – «Вільярреал» покаже о 22:00 платформа MEGOGO.

    Раніше матч за Суперкубок УЄФА проводився в Монако. Починаючи з 2013-го, кожен сезон поєдинок за трофей приймає нове місто – Прага (2013-й), Кардифф (2014-й), Тбілісі (2015-й), Тронхейм (2016-й), Скоп'є (2017-й), Таллін (2018-й), Стамбул (2019-й) і Будапешт (2020-й).

    Раніше донецький «Шахтар» подолав «Генк» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів і зіграє з «Монако» в плей-оф турніру.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок
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    Де дивитися матч за Суперкубок УЄФА