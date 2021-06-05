Колишнього начальника поліції засудили до 2170 років за змову проти футбольного клубу

У Туреччині винесли вироки 25 особам, які прагнули змінити керівництво «Фенербахче»

Гучна справа про договірні матчі в чемпіонаті Туреччини завершилася винесенням вироків стороні обвинувачення.

2011 року колишній президент клубу Азіз Їлдирим був засуджений на шість років за організацію договірних матчів. У в'язниці він провів один рік. На суді Їлдирим спростував звинувачення і заявив, що справа була сфабрикована, щоб підірвати стамбульський клуб.

Сторону обвинувачення пов'язують з громадським діячем Фетхуллахом Ґюленом. У 2016 році стало відомо, що договірні матчі були змовою прихильників Ґюлена, які проникли в турецьку судову систему і поліцію, щоб підставити клуб і повалити керівництво.

5 червня суд засудив екс-голову медіагрупи Samanyolu Хідайету Караджу до 1406 років ув'язнення. Караджу звинуватили в підбурюванні до прослуховування телефонних розмов і підробці документів.

Колишній начальник поліції Назмі Ардіч був засуджений до 2170 років ув'язнення за підробку документів і змову проти «Фенербахче». Також терміни отримали ще 25 осіб.

Президент «Фенербахче» Алі Коч заявив, що таке рішення суду підтверджує, що клуб став жертвою змови прихильників Ґюлена.

За «Фенербахче» раніше грав українець Сергій Ребров, котрий 4 червня був звільнений з «Ференцвароша» після того, як тричі зробив клуб чемпіоном Угорщини.