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    Ребров звільнився з «Ференцвароша» і очолив клуб з ОАЕ

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    Сергій Ребров визначився з новим клубом - Ребров звільнився з «Ференцвароша» і очолив клуб з ОАЕ
    Сергій Ребров визначився з новим клубом
    Фото з відкритих джерел

    Український тренер залишався без роботи менше двох діб

    Сергій Ребров, котрий привів угорський «Ференцварош» до трьох перемог поспіль у національному чемпіонаті, продовжить роботу в Об’єднаних Арабських Еміратах. Позавчора українцю дали зрозуміти, що в Будапешті він наразі не працюватиме, а сьогодні, 6 червня, він став головним тренером еміратського «Аль-Айна».

    «Футбольний клуб«Аль-Айн» оголошує про підписання контракту з українським тренером Сергієм Ребровим. Ласкаво просимо в клуб, Сергію!» – йдеться в повідомленні «Аль-Айна» в «Твіттері».

    Сергій Ребров був визнаний найкращим тренером сезону-2020/2021 в чемпіонаті Угорщини.

    Раніше президент «Ференцвароша» Габор Кубатієв розповів, що наставник повідомив про бажання покинути пост ще в лютому. Агент Шандор Варга, який представляє інтереси тренера Реброва, повідомляв, що український фахівець цікавий керівництву «Тоттенхема», заявляючи, що у нього є як мінімум вісім пропозицій.

    Сергій Ребров спростовував інформацію президента клубу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Ребров
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    Ребров звільнився з «Ференцвароша» і очолив клуб з ОАЕ