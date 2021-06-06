Ребров звільнився з «Ференцвароша» і очолив клуб з ОАЕ

Український тренер залишався без роботи менше двох діб

Сергій Ребров, котрий привів угорський «Ференцварош» до трьох перемог поспіль у національному чемпіонаті, продовжить роботу в Об’єднаних Арабських Еміратах. Позавчора українцю дали зрозуміти, що в Будапешті він наразі не працюватиме, а сьогодні, 6 червня, він став головним тренером еміратського «Аль-Айна».

«Футбольний клуб«Аль-Айн» оголошує про підписання контракту з українським тренером Сергієм Ребровим. Ласкаво просимо в клуб, Сергію!» – йдеться в повідомленні «Аль-Айна» в «Твіттері».

Сергій Ребров був визнаний найкращим тренером сезону-2020/2021 в чемпіонаті Угорщини.

Раніше президент «Ференцвароша» Габор Кубатієв розповів, що наставник повідомив про бажання покинути пост ще в лютому. Агент Шандор Варга, який представляє інтереси тренера Реброва, повідомляв, що український фахівець цікавий керівництву «Тоттенхема», заявляючи, що у нього є як мінімум вісім пропозицій.

Сергій Ребров спростовував інформацію президента клубу.