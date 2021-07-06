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    За «Золотий м’яч» побореться лише один півфіналіст Євро-2020

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    Мессі зараз є вільним агентом і вирішує, де продовжить кар'єру - За «Золотий м’яч» побореться лише один півфіналіст Євро-2020
    Мессі зараз є вільним агентом і вирішує, де продовжить кар'єру
    Фото з відкритих джерел

    Лідером рейтингу найкращих футболістів сезону є Ліонель Мессі

    В оновленому рейтингу найкращих гравців сезону і, відповідно, претендентів на «Золотий м’яч» є капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі. Примітно, що до топ-10 увійшов лише один представник команди, які зіграють в півфіналі чемпіонату Європи. Ним став атакуючий півзахисник збірної Англії Рахім Стерлінг.

    Раніше лідером рейтингу був Нголо Канте, але після вильоту збірної Франції з Євро він скотився на третє місце.

    Топ-10 претендентів на «Золотий м'яч» за версією Goal:

    Ліонель Мессі («Барселона», збірна Аргентини);

    Роберт Левандовський («Баварія», збірна Польщі);

    Н'Голо Канті («Челсі», збірна Франції);

    Ромелу Лукаку («Інтер», збірна Бельгії);

    Кіліан Мбаппе («Парі Сен-Жермен», збірна Франції);

    Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті», збірна Бельгії);

    Кріштіану Роналду («Ювентус», збірна Португалії);

    Рахім Стерлінг («Манчестер Сіті», збірна Англії);

    Ерлінг Голанд («Боруссія» Д, збірна Норвегії);

    Неймар («ПСЖ», збірна Бразилії).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Золотий м'яч
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    За «Золотий м’яч» побореться лише один півфіналіст Євро-2020