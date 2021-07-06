За «Золотий м’яч» побореться лише один півфіналіст Євро-2020
Лідером рейтингу найкращих футболістів сезону є Ліонель Мессі
В оновленому рейтингу найкращих гравців сезону і, відповідно, претендентів на «Золотий м’яч» є капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі. Примітно, що до топ-10 увійшов лише один представник команди, які зіграють в півфіналі чемпіонату Європи. Ним став атакуючий півзахисник збірної Англії Рахім Стерлінг.
Раніше лідером рейтингу був Нголо Канте, але після вильоту збірної Франції з Євро він скотився на третє місце.
Топ-10 претендентів на «Золотий м'яч» за версією Goal:
Ліонель Мессі («Барселона», збірна Аргентини);
Роберт Левандовський («Баварія», збірна Польщі);
Н'Голо Канті («Челсі», збірна Франції);
Ромелу Лукаку («Інтер», збірна Бельгії);
Кіліан Мбаппе («Парі Сен-Жермен», збірна Франції);
Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті», збірна Бельгії);
Кріштіану Роналду («Ювентус», збірна Португалії);
Рахім Стерлінг («Манчестер Сіті», збірна Англії);
Ерлінг Голанд («Боруссія» Д, збірна Норвегії);
Неймар («ПСЖ», збірна Бразилії).
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