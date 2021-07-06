За «Золотий м’яч» побореться лише один півфіналіст Євро-2020

Мессі зараз є вільним агентом і вирішує, де продовжить кар'єру

Лідером рейтингу найкращих футболістів сезону є Ліонель Мессі

В оновленому рейтингу найкращих гравців сезону і, відповідно, претендентів на «Золотий м’яч» є капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі. Примітно, що до топ-10 увійшов лише один представник команди, які зіграють в півфіналі чемпіонату Європи. Ним став атакуючий півзахисник збірної Англії Рахім Стерлінг.

Раніше лідером рейтингу був Нголо Канте, але після вильоту збірної Франції з Євро він скотився на третє місце.

Топ-10 претендентів на «Золотий м'яч» за версією Goal:

Ліонель Мессі («Барселона», збірна Аргентини);

Роберт Левандовський («Баварія», збірна Польщі);

Н'Голо Канті («Челсі», збірна Франції);

Ромелу Лукаку («Інтер», збірна Бельгії);

Кіліан Мбаппе («Парі Сен-Жермен», збірна Франції);

Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті», збірна Бельгії);

Кріштіану Роналду («Ювентус», збірна Португалії);

Рахім Стерлінг («Манчестер Сіті», збірна Англії);

Ерлінг Голанд («Боруссія» Д, збірна Норвегії);

Неймар («ПСЖ», збірна Бразилії).