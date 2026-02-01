Пустовий допоміг «Андоррі» здобути важливу перемогу в чемпіонаті Іспанії з баскетболу

Пустовий відіграв 19 хвилин, набрав 13 очок

Капітан чоловічої збірної України з баскетболу Артем Пустовий допоміг «Андоррі МораБанк» одержати важливу домашню перемогу над «Гран-Канарією» в чемпіонаті Іспанії 94:78. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Як Пустовий провів поєдинок

Пустовий відіграв 19 хвилин і розділив звання найрезультативнішого гравця команди в цьому матчі – 13 очок (3/6 двоочкові, 7/8 штрафні), також Артем зібрав 6 підбирань, зробив 1 передачу при 4 фолах та 2 втратах.

Перемога дозволила «Андоррі МораБанк» відірватись від зони вильоту.

Інші матчі українських легіонерів

Олександр Ковляр допоміг «Будучності» обіграти «Суботіцу» в Адріатичній лізі 75:66. Український захисник за 18 хвилин набрав 11 очок (3/4 двоочкові, 1/1 триочкові, 2/3 штрафні), віддав 1 передачу при 3 фолах та 1 втраті.

В Австрії «Капфенберг Буллз» переграв «Санкт-Пельтен» 99:85. Віталій Зотов відіграв 34 хвилини, за які набрав лише 1 очко (0/1 двоочкові, 0/6 триочкові, 1/3 штрафні), зробив 2 підбирання, 4 передачі, 2 перехоплення, 1 блок при 3 фолах та 2 втратах.

«Рігас Зеллі» не зумів пробитись до фіналу Кубка Латвії, програвши «Валмієрі» 89:94 і 171:191 по сумі двох матчів. У звітному матчі Денис Лукашов відіграв 30 хвилин, набрав 8 очок (1/2 двоочкові, 2/5 триочкові), зробив 4 підбирання, 4 передачі, 1 перехоплення при 3 фолах та 2 втратах.

В G-лізі «Мен Селтікс» обіграв «Вестчестер Нікс» 108:98. Макс Шульга вийшов у старті, провів на майданчику 33 хвилини, набрав 10 очок (1/5 двоочкові, 2/5 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 5 передач, 1 перехоплення при 2 фолах та 2 втратах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)