Ягупова набрала сім очок у грі чемпіонату Туреччини з баскетболу

«Чукурува» Ягупової обіграла «Несібе»

Українські легіонерки провели чергові поєдинки за свої баскетбольні клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Як зіграла Ягупова

У чемпіонаті Туреччини «Чукурува» Мерсін обіграла «Несібе» Айдин 81:63. Капітан жіночої збірної Аліна Ягупова провела на майданчику 23 хвилини, набрала 7 очок (0/2 двоочкові, 1/4 триочкові, 4/4 штрафні), зробила 4 підбирання, 3 передачі, 2 перехоплення, 1 блок-шот при 2 фолах і 4 втратах.

Поєдинки інших українських баскетболісток

В NCAA LSU «Тайгерс» обіграли «Оберн» 77:44. Катерина Коваль відіграла 12 хвилин, набрала 6 очок (1/3 двоочкові, 4/6 штрафні), зробила 2 підбирання, 1 передачу при 1 фолі та 1 втраті.

«Огайо Стейт» здобув перемогу над «Орегоном» 80:64. Даша Бірюк провела на майданчику 1 хвилину, за яку нічим не встигла відзначитись.

Ще в одному матчі «Луїсвілл» переграв «Сірак'юз» 84:65. Євгенія Путра зіграла 3 хвилини, очок не набрала (0/1 двоочкові), зробила 1 підбирання при 1 фолі та 1 втраті.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)