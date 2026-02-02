Головна Спорт Новини
Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу
Бобров допоміг «Динамо» Бухарест здобути перемогу над «Крайовою»

Бобров зіграв 23 хвилини, набрав 14 очок, зробив 4 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення

Баскетболіст збірної України В'ячеслав Бобров допоміг «Динамо» Бухарест здобути перемогу над «Крайовою» 88:77. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Як провів поєдинок Бобров

Команда українця обійшла суперника і вийшла на третє місце в турнірній таблиці. У звітному матчі Бобров зіграв 23 хвилини, набрав 14 очок (3/6 двоочкові, 8/8 штрафні), зробив 4 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення при 3 втратах та 5 фолах.

Інші матчі українських легіонерів

В іншому матчі в Румунії «Рапід» перервав серію поразок, здолавши «Мунічіпал Галац» 99:77. Олександр Липовий за 25 хвилин набрав 11 очок (4/5 двоочкові, 0/2 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 5 підбирань, зробив 3 перехоплення при 4 фолах.

Центровий Олексій Лень провів найрезультативніший матч за «Реал», допомігши мадридцям обіграти «Сарагосу» 99:78. Лень вийшов у старті, відіграв 21 хвилину, за які набрав 15 очок (6/8 двоочкові, 3/6 штрафні), зробив 6 підбирань, 1 передачу, 5 блок-шотів, 1 перехоплення при 1 фолі.

В другому дивізіоні Іспанії «Мелілья» поступилась «Лемі Коруна» 72:105. Павло Крутоус провів на майданчику 6 хвилин, очок не набрав (0/1 триочковий), зробив 1 підбирання при 1 втраті.

Матчі українців у США

В НБА «Юта» програла «Торонто» 100:107. Святослав Михайлюк вперше в сезоні зіграв не у старті, але провів на майданчику 30 хвилин, за які набрав 8 очок (0/1 двоочкові, 2/6 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 1 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення при 2 фолах та 2 втратах.

У G-Лізі «Мен Селтікс» поступився «Вестчестеру Нікс» 110:117. Український захисник Макс Шульга вийшов у старті. Зіграв 32 хвилини, за які набрав 9 очок (2/7 двоочкові, 1/6 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 6 підбирань, 6 передач, 1 перехоплення при 4 фолах та 3 втратах.

В NCAA «Орегон» поступився «Айові Хокайз» 66:84. Олександр Кобзистий зіграв 17 хвилин, набрав 7 очок (2/3 двоочкові, 1/3 триочкові), зробив 5 підбирань і 1 передачу.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

