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Форварда «Боруссії» було визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Форварда «Боруссії» було визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Клуб Ґірассі припинив боротьбу у Лізі чемпіонів
фото: Reuters

Ґірассі забив три голи у матчі «Боруссії» проти «Барселони»

Форвард дортмундської «Боруссії» Серу Ґірассі був визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УЄФА.

Ґірассі забив три голи у матчі «Боруссії» проти «Барселони».

Друге місце у рейтингу посів хавбек «Арсенала» Деклан Райс – він був визнаний найкращим у поєдинку з мадридським «Реалом».

На третій позиції розташувався нападник «Інтера» Лаутаро Мартінес, який відзначився забитим м'ячем у зустрічі з «Баварією».

Четверте місце посів вінгер «ПСЖ» Усман Дембеле, який зробив результативну передачу в матчі проти «Астон Вілли».

Нагадаємо, 16 квітня визначили всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

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