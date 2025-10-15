Зірка «Реала» постане перед судом через гучну вечірку

Вінісіус занадто ефектно відсвяткував своє 25-річчя

Нападник збірної Бразилії з футболу та мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор постане перед бразильським судом за звинуваченням у порушенні тиші та спокою громадян під час великої вечірки, яку він організував у Ріо-де-Жанейро на честь свого дня народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Mundo Deportivo.

Звинувачення ґрунтується на скарзі сусіда маєтку, де нападник збірної Бразилії відсвяткував своє 25-річчя.

Згідно з позовом, вечірка, яка проходила в розкішному маєтку, призначеному для організації великих заходів, таких як весілля чи корпоративні заходи, була занадто гучною та порушила спокій місцевих жителів.

Заявник повідомив, що викликав поліцію, яка після приїзду попросила присутніх на вечірці зменшити гучність. Вінісіус та його гості послухалися поліцейських, але, коли ті пішли, знову почали шуміти.

Уточнюється, що попереднє слухання у цій справі відбудеться 6 листопада.

Відповідно до бразильського законодавства, порушення тиші та спокою громадян карається в країні позбавленням волі на строк від 15 днів до трьох місяців або сплатою штрафу.

Нагадаємо, Вінісіус вибачився перед інфлюенсеркою Вірджинією Фонсекою через переписку з іншою дівчиною.

Вінісіус кілька тижнів зустрічався з Фонсекою, пара проводила час у Мадриді, дівчина відвідувала матчі «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Стосунки закінчилися після того, як в інтернет потрапило листування бразильця з іншою жінкою – моделлю Дей Магальяес. Про розставання оголосила сама Фонсека: «Нічого серйозного не було, а тепер у нас немає нічого».