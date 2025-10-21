«Реал» подав апеляцію через проведення гри «Барселона» – «Вільярреал» у США
«Реал» вважає, що проведення матчу у США порушує принцип чесності змагань
«Реал» подав апеляцію через проведення матчу чемпіонату Іспанії з футболу в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на cope.es.
Мадридський клуб звернувся до Національної спортивної ради Іспанії (CSD) через матч «Барселони» та «Вільярреала» у Майамі. УЄФА раніше як виняток дозволив командам зіграти 20 грудня у США.
«Реал» виступає проти цього рішення і вважає, що проведення матчу порушує принцип чесності змагань.
Отримавши звернення «Реала», CSD запросив у Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) докладну інформацію щодо аргументів на користь рішення Ла Ліги провести матч за межами Іспанії.
RFEF, у свою чергу, запросила доступ до звернення «Реала» для надання обґрунтованої відповіді.
