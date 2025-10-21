Головна Спорт Новини
«Реал» подав апеляцію через проведення гри «Барселона» – «Вільярреал» у США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Реал» подав апеляцію через проведення гри «Барселона» – «Вільярреал» у США
Мадридський клуб звернувся до Національної спортивної ради Іспанії (CSD)

«Реал» вважає, що проведення матчу у США порушує принцип чесності змагань

«Реал» подав апеляцію через проведення матчу чемпіонату Іспанії з футболу в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на cope.es.

Мадридський клуб звернувся до Національної спортивної ради Іспанії (CSD) через матч «Барселони» та «Вільярреала» у Майамі. УЄФА раніше як виняток дозволив командам зіграти 20 грудня у США.

«Реал» виступає проти цього рішення і вважає, що проведення матчу порушує принцип чесності змагань.

Отримавши звернення «Реала», CSD запросив у Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) докладну інформацію щодо аргументів на користь рішення Ла Ліги провести матч за межами Іспанії.

RFEF, у свою чергу, запросила доступ до звернення «Реала» для надання обґрунтованої відповіді.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

