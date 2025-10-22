День розгромів. Результати матчів Ліги чемпіонів за 21 жовтня

Клуби влаштували справжнє бомбардирське шаленство

Після паузи на національні збірні футбольні єврокубки, зокрема – Ліга чемпіонів, повертаються цього тижня. Про це повідомляє «Главком».

У вівторок 21 жовтня відбулося перші дев'ять матчів третього туру головного клубного турніру Європи. Результативність поєдинків була феноменальною – команди сорок три рази уразили ворота суперника, тобто на кожен поєдинок прийшлося понад чотири голи.

Єдиною нічиєю та матчем, де не відбулося жодних результативних дій, стала зустріч казахстанського «Кайрата» та кіпріотського «Пафоса», який двічі здолав «Динамо Київ» у кваліфікації Ліги чемпіонів. Незважаючи на вилучення з боку гостей, клуб з Алмати не зумів трансформувати свою кількісну перевагу в якісну (з 22 ударів лише 2 були у площину воріт, у той час як у суперників – 6 з 9), і матч завершився з рахунком 0:0.

В усіх інших поєдинках вболівальники могли побачити високу кількість активності та забитих м'ячів. Центральним матчем дня стало протистояння «Баєра Леверкузена» та ПСЖ, за який грає захисник збірної України Ілля Забарний. Французький клуб домінував над суперником, показавши фантастичну точність – з восьми ударів у ствір воріт сім стали голами. Обидві команди мали гравців з червоними картками: у «Парі Сен-Жермен» дві жовті картки отримав Забарний, у «Баєра Леверкузена» Роберт Андріх отримав пряме вилучення. Варто відзначити, що друге порушення Іллі Забарного сталося у штрафному майданчику, через що ПСЖ отримало пенальті у свої ворота, яке пропустило від Алейкса Гарсії. Загальним рахунком цього поєдинку став 2:7 на користь гостей.

Ще у двох матчах одна з команд забила по шість голів: «Барселона» не помітила «Олімпіакос» (6:1), а нідерландський ПСВ, поступаючись 0:1, розгромив «Наполі» (6:2), що і стало найбільш неочікуваним результатом дня.

Щодо найкращих бомбардирів, то дев'ять футболістів вразили ворота суперника понад один раз: Фермін Лопес забив хет-трик «Олімпіакосу», а Маркус Рашфорд («Барселона»), Віктор Йокерес («Арсенал»), Алейкс Гарсія («Баєр Леверкузен»), Дезіре Дуе (ПСЖ), Фелікс Нмеча («Боруссія Дортмунд»), Гарві Барнс («Ньюкасл»), Денніс Ман («ПСВ») та Скотт Мактоміней («Наполі») відзначилися дублями.

Ліга чемпіонів. Етап ліги. Третій тур (21 жовтня)

«Барселона» – «Олімпіакос» 6:1 (2:0)

Голи: Лопес, 7, 39, 76, Ямаль, 68, Рашфорд, 74, 79 - Ель-Каабі, 54

«Кайрат» – «Пафос» 0:0 (0:0)

«Арсенал» – «Атлетіко» 4:0 (0:0)

Голи: Габріел, 57, Мартінеллі, 64, Йокерес, 67, 70

«Баєр Леверкузен» – ПСЖ 2:7 (1:4)

Голи: Гарсія, 38, 54 – Пачо, 7, Дуе, 41, 45+3, Кварацхелія, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Вітінья, 90

«Вільяреал» – «Манчестер Сіті» 0:2 (0:2)

Голи: Голанд, 17, Сілва, 40

«Копенгаген» – «Боруссія Дортмунд» 2:4 (1:1)

Голи: Антон (автогол), 33, Дадасон, 90 - Нмеча, 20, 76, Бенсебаїні, 61, Сілва, 87

«Ньюкасл Юнайтед» – «Бенфіка» 3:0 (1:0)

Голи: Гордон, 32, Барнс, 70, 83

ПСВ – «Наполі» 6:2 (2:1)

Голи: Буонджорно (автогол), 35, Сайбарі, 38, Ман, 54, 80, Пепі, 87, Дріуеш, 89 - Мактоміней, 31, 86

«Юніон» – «Інтер» 0:4 (0:2)

Голи: Дюмфріс, 41, Мартінес, 45+1, Чалханоглу, 53, Еспозіто, 76

22 жовтня буде зіграно ще дев'ять матчів, а головною вивіскою буде зустріч «Реала Мадрида» з «Ювентусом».

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».