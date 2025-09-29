Головна Спорт Новини
Сотні вболівальників вночі вийшли на вулиці Алма-Ати, щоб зустріти футболістів «Реала»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Мадридці прибули до Казахстану для участі у матчі Ліги чемпіонів із «Кайратом»
фото: Reuters

Зустріч «Кайрат» – «Реал» відбудеться завтра, 30 вересня

Сотні казахстанських уболівальників вночі зібралися на вулицях Алма-Ати, щоби зустріти футболістів мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком».

Мадридці прибули до Казахстану для участі у матчі Ліги чемпіонів із «Кайратом».

Зустріч «Кайрат» – «Реал» відбудеться завтра, 30 вересня.

У минулому турі Ліги чемпіонів «Кайрат» у гостях зазнав розгромної поразки від «Спортингу» (1:4), а «Реал» вдома обіграв «Марсель» (2:1).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

