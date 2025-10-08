«Можеш уявити жінку в такому безладі?». Мама Мбаппе розповіла про особисте життя гравця

Головна Спорт Новини
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Файза Ламарі: Поза полем у Мбаппе немає особистого життя, але він сам зробив цей вибір
фото: Reuters

Мама Мбаппе: Йому набагато комфортніше на полі, ніж поза ним

Мама зірки мадридського «Реала» та збірної Франції з футболу Кіліана Мбаппе Файза Ламарі висловилася про відсутність особистого життя у гравця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

«Йому набагато комфортніше на полі, ніж поза ним. Крім того, поза полем у нього немає особистого життя, але він сам зробив цей вибір. Я завжди відділяла його спортивну кар'єру від того, якою людиною він стає. Ось чим він мене вражає: його здатністю планувати сезон, вмінням правильно ставитися до добрих та поганих періодів. Я через багато чого пройшла. Торік у нас з ним була розмова, коли справи йшли не надто добре. Я спитала його, чи не хоче він завести дівчину. Він відповів: «Ти можеш уявити жінку в такому безладі?». Він навіть їздив кільцевими дорогами на Peugeot 206, просто, щоб подивитися, як це. Він навіть не може більше ходити вулицею. Мене це засмучує», – сказала Файза Ламарі.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: ФК Реал (Мадрид) Кіліан Мбаппе НОВИНИ ФУТБОЛУ

