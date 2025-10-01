36-річний гравець «Марселя» встановив рекорд Ліги чемпіонів

Обамеянг – найвіковіший гравець в історії, який зробив три результативні дії в матчі Ліги чемпіонів

36-річний гравець «Марселя» П'єр-Емерік Обамеянг встановив рекорд Ліги чемпіонів. про це інформує «Главком» з посиланням на Opta.

«Марсель» розгромив «Аякс» у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася з рахунком 4:0. У складі французького клубу три результативні дії (гол і два асисти) зробив П'єр-Емерік Обамеянг.

Обамеянг – найвіковіший гравець в історії, який зробив три результативні дії в матчі Ліги чемпіонів. Колишній форвард «Арсеналу» та «Барселони» записав у свій актив це досягнення у віці 36 років та 104 дні.

У нинішньому сезоні Обамеянг провів сім ігор у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 2 гольові паси.

Нагадаємо, збірна України U-20 стартувала на чемпіонаті світу 2025 з футболу перемогою над Південною Кореєю.

Українці швидко створили комфортну перевагу. На 13-й хвилині Синчук відкрив рахунок точним ударом з-за меж штрафного майданчика, а вже через кілька хвилин Пищур подвоїв результат.

На початку другого тайму суперники зуміли відправити м’яч у ворота, однак після перегляду VAR арбітр скасував гол через офсайд. Попри це, на 80-й хвилині Кім Мен Чжун скоротив відставання після розіграшу кутового. Утім, українська команда зуміла втримати переможний рахунок до фінального свистка.

Чемпіонат світу U-20, група B, перший тур

Південна Корея – Україна 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 13 хв. Синчук, 0:2 – 16 хв. Пищур, 1:2 – 80 хв. Кім Мен Чжун.