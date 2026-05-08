«Вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті»: Зеленський розповів про російське «перемир’я»

Зеленський: Україна діятиме дзеркально

Станом на ранок п’ятниці, 8 травня, Росія не продемонструвала навіть імітаційної готовності до деескалації. Навпаки, ворог посилив тиск на позиції українських захисників, провівши низку штурмових операцій. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відповідатиме дзеркально на кожну атаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Протягом ночі російська армія провела 10 штурмових дій. За словами президента, найбільш напруженою ситуація залишається на Слов’янському напрямку, де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.

«Протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях. Станом на 7-му ранку було зафіксовано вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті. Росіяни провели за цю ніч 10 штурмових дій, і найбільше – на Словʼянському напрямку. Також завдали більше ніж 850 ударів дронами різних типів: FPV, «Ланцет» та інші. Були й ударні дрони. Не припинялось і застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад», – розповів Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив, що жодні обіцянки агресора про припинення вогню не відповідають дійсності.

«Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей», – заявив президент.

Він також додав, що реальний рух до миру почнеться лише тоді, коли Росія завершить свою війну, і це «кожен реально помітить».

Нагадаємо, Росія офіційно визнала, що не бачить сенсу у новому раунді тристоронніх перемовин із США та Україною. Причина банальна: Київ відмовляється виводити ЗСУ з Донбасу, якого Москва вимагає як передумову припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова.

Юрій Ушаков – єдиний кремлівський чиновник, який останніми місяцями регулярно коментує переговорний процес публічно, – заявив 7 травня, що проводити новий раунд тристоронніх перемовин зараз немає сенсу. Москва повторює одне й те саме: за словами Ушакова, Зеленському «потрібно зробити лише один серйозний крок» – після цього, по-перше, призупиняться бойові дії, а по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення довгострокового врегулювання.