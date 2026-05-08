Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті»: Зеленський розповів про російське «перемир’я»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті»: Зеленський розповів про російське «перемир’я»
Протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях
колаж: glavcom.ua

Зеленський: Україна діятиме дзеркально

Станом на ранок п’ятниці, 8 травня, Росія не продемонструвала навіть імітаційної готовності до деескалації. Навпаки, ворог посилив тиск на позиції українських захисників, провівши низку штурмових операцій. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відповідатиме дзеркально на кожну атаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Протягом ночі російська армія провела 10 штурмових дій. За словами президента, найбільш напруженою ситуація залишається на Слов’янському напрямку, де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.

«Протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях. Станом на 7-му ранку було зафіксовано вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті. Росіяни провели за цю ніч 10 штурмових дій, і найбільше – на Словʼянському напрямку. Також завдали більше ніж 850 ударів дронами різних типів: FPV, «Ланцет» та інші. Були й ударні дрони. Не припинялось і застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад», – розповів Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив, що жодні обіцянки агресора про припинення вогню не відповідають дійсності.

«Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей», – заявив президент.

Він також додав, що реальний рух до миру почнеться лише тоді, коли Росія завершить свою війну, і це «кожен реально помітить».

Нагадаємо, Росія офіційно визнала, що не бачить сенсу у новому раунді тристоронніх перемовин із США та Україною. Причина банальна: Київ відмовляється виводити ЗСУ з Донбасу, якого Москва вимагає як передумову припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова. 

Юрій Ушаков – єдиний кремлівський чиновник, який останніми місяцями регулярно коментує переговорний процес публічно, – заявив 7 травня, що проводити новий раунд тристоронніх перемовин зараз немає сенсу. Москва повторює одне й те саме: за словами Ушакова, Зеленському «потрібно зробити лише один серйозний крок» – після цього, по-перше, призупиняться бойові дії, а по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення довгострокового врегулювання.

Читайте також:

Теги: перемир'я Володимир Зеленський росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня
Зеленський передав Путіну послання через Фіцо? Словаччина зробила несподівану заяву
Сьогодні, 00:51
Курси є частиною урядового плану з підготовки населення Польщі до можливого нападу з боку Росії
Польща масштабує цивільну оборону на тлі війни в Ірані та загроз із боку РФ
5 травня, 03:58
Російська влада чудово розуміє, що Україна має чим принизити її прямо під стінами Кремля
Нардеп розповів, що чекає на Путіна 9 травня
2 травня, 16:35
Наслідки ворожих прильотів по Сумах
Окупанти у Сумах знищили автостоянку з кількома десятками автомобілів
27 квiтня, 19:32
Нині триває 1524-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року
27 квiтня, 08:11
Пакет передбачає фінансування на €90 млрд і нові обмеження проти РФ
Посли ЄС схвалили кредит Україні на €90 млрд і нові санкції проти РФ
22 квiтня, 14:20
Із точки зору фізики не існує жодного процесу, який може тривати вічно
Чому війна обов’язково закінчиться: фізик дав наукове пояснення
19 квiтня, 17:15
Російський Таганрог атакували ракети: ймовірно, уражено завод
Російський Таганрог атакували ракети: ймовірно, уражено завод
19 квiтня, 05:56
Президент України Володимир Зеленський
Путін не зупиниться на Донбасі: Зеленський попередив про загрозу для двох великих міст
9 квiтня, 12:07

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2026 року
«Вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті»: Зеленський розповів про російське «перемир’я»
«Вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті»: Зеленський розповів про російське «перемир’я»
Атака на Запоріжжя: загинула людина, 12 поранених
Атака на Запоріжжя: загинула людина, 12 поранених
Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
В прикордонних областях окупанти з дронів скидають агітаційні листівки з небезпечними QR-кодами
В прикордонних областях окупанти з дронів скидають агітаційні листівки з небезпечними QR-кодами
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті

Новини

Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Вчора, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Вчора, 14:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua