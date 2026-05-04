У Росії почалася хвиля «тихих» звільнень працівників – розвідка

Максим Бурич
фото: СЗРУ/іллюстративне

На російському ринку праці зафіксовано нову масштабну тенденцію – масове впровадження механізмів прихованого скорочення персоналу. Замість офіційних звільнень компанії створюють для співробітників нестерпні умови, змушуючи їх іти «за власним бажанням». Це дозволяє бізнесу уникати виплат законних компенсацій на тлі погіршення економічної ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Замість класичних скорочень, що передбачають виплату до трьох середньомісячних зарплат, російські підприємства дедалі частіше вдаються до створення штучного тиску. Роботодавці різко підвищують план, встановлюють нереальні показники продажу чи виробітку, значно збільшуються обсяги звітності та посилюються перевірки. Також наявне повне скасування премій, бонусів та скорочення додаткових виплат.

Мета такої стратегії – довести людину до звільнення без юридичних наслідків та фінансових витрат для власника бізнесу.

За оцінками розвідки, близько 25% російських компаній у 2026 році планують скорочення штату. Проте лише незначна частина з них готова проводити ці заходи відкрито та згідно з трудовим законодавством. Більшість обирає шлях прихованої «оптимізації», перекладаючи тягар економічної кризи на плечі найманих працівників.

Аналітики СЗРУ пов'язують такі методи бізнесу із загальною деградацією російської економіки. Підприємці опинилися у ситуації, коли звичайне збереження робочих місць стає неможливим через зростання податкового навантаження та підвищення страхових внесків. Стрімке падіння купівельної спроможності населення, що б'є по доходах компаній. Необхідність балансування між виживанням підприємства та виконанням жорстких державних вимог.

Працівники при цьому стають найбільш вразливою категорією, оскільки втрачають не лише роботу, а й соціальні гарантії та компенсації, передбачені законом.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін перебуває у стані глибокої тривоги через можливу ліквідацію з боку власних еліт. Як повідомляє проєкт «Важливі історії» із посиланням на секретний звіт розвідки однієї з країн Євросоюзу, путінська охорона радикально змінила протоколи безпеки президента РФ, фактично ізолювавши його в бункерах.

