Росія розгортає «Орєшник» у Білорусі: аналітики вирахували ймовірну базу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Ймовірним місцем базування «Орєшника» у Білорусі стала покинута авіабаза поблизу міста Кричев

Російська Федерація готує плацдарм для розміщення нових гіперзвукових ракет середньої дальності «Орєшник» на території Східної Білорусі. До такого висновку дійшли американські дослідники Джеффрі Льюїс та Деккер Евелет, проаналізувавши свіжі супутникові знімки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Ймовірним місцем базування стала покинута авіабаза поблизу міста Кричев (Могильовська область), що розташована за 307 км від Мінська. На знімках зафіксовано прискорене будівництво специфічних об'єктів – захищеної залізничної інфраструктури та замаскованих майданчиків для мобільних пускових установок. Експерти оцінюють вірогідність розміщення ракет саме тут у 90%.

Росія розгортає «Орєшник» у Білорусі: аналітики вирахували ймовірну базу фото 1
фото: Reuters

Розгортання комплексів «Орєшник», здатних нести ядерні заряди на відстань до 5500 км, значно посилює загрозу для європейських країн. Раніше Володимир Путін підтверджував плани щодо передачі цих ракет Білорусі, проте конкретна точка базування досі залишалася таємницею. Оцінки незалежних аналітиків наразі збігаються з даними розвідки США.

Як відомо, очільник білоруського Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь розмістила у себе ракетний комплекс «Орєшнік» через «агресію Заходу». 

«Орєшнік» розміщений на нашій території. Це наша реакція на їхню (Заходу – ред.) агресію, агресивні дії, на їх заяву, що вони збираються з нами воювати», – зазначив він.

Як розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, Росія розгорнула в Білорусі балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» з прицілом на Європу. За його словами, ракета «Орєшнік» перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення РФ.

За даними СЗР, розміщення «Орєшніка» на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн, а також убезпечити «Орєшник» від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині РФ робить його законною ціллю для Сил оборони України.

