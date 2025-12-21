Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спецпредставник Путіна назвав переговори у США конструктивними

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Спецпредставник Путіна назвав переговори у США конструктивними
Дмітрієв перебуває у США
фото: Anadolu Ajansı

Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв охарактеризував поточні дискусії як позитивні

Спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив про те, що переговорний процес  у Сполучених Штатах, присвячений питанню припинення війни в Україні просувається добре. Про це пише «Главком» із посиланням на Тасс.

За словами Дмитрієва, консультації розпочалися нещодавно і розраховані на два дні. Він зазначив, що розмови проходять у «конструктивному» ключі та триватимуть протягом сьогоднішнього й завтрашнього днів.

Раніше стало відомо, що Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, попрямував до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України. 

За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

Зустріч Дмитрієва в Маямі відбувається після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

До слова, президент США Дональд Трамп написав у себе в соцмережах, що він теж прямує до Флориди, де заплановано багато зустрічей. Які саме – він не уточнив.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

Теги: переговори Джаред Кушнер Стів Віткофф США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: На Сирію чекає світле майбутнє, якщо ІДІЛ буде викорінено
Атака на Україну, удар США по ІДІЛ, вибухи у РФ: головне за ніч
Вчора, 05:43
Пєсков стверджує, що українська сторона хоче підмінити мирну угоду «миттєвими нежиттєздатними рішеннями»
Кремль передумав «миритися» з Україною на Різдво
16 грудня, 13:03
Володимир Зеленський не проти збільшити бюджет, але це створить ще більший дефіцит
Президент пояснив, чому не збільшують зарплати військовим
11 грудня, 19:43
Американська та українська делегації під час зустрічі в Маямі
Віткофф оцінив переговори між Україною та США
30 листопада, 20:58
Спецпредставник Путіна Кирил Дмітрієв заперечив достовірність розшифровки телефонних переговорів
Представник Путіна назвав фейком розшифровку Bloomberg про російське походження мирного плану
26 листопада, 01:05
Трамп офіційно запускає місію Genesis
Трамп потужно взявся за ШІ: оголошено нову амбітну програму
25 листопада, 10:24
План США вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, вважає Умєров
Редакція мирного плану на завершальному етапі: деталі від Умєрова
23 листопада, 17:20
Заступник голови оборонного комітету Держдуми РФ Олексій Журавльов вимагає «війни до переможного кінця»
Держдума РФ зробила несподівану заяву про мирний план Трампа
22 листопада, 18:59
Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору
Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)
22 листопада, 11:46

Політика

The Times: Кредит ЄС для України створив складну дилему для британського прем’єра
The Times: Кредит ЄС для України створив складну дилему для британського прем’єра
Спецпредставник Путіна назвав переговори у США конструктивними
Спецпредставник Путіна назвав переговори у США конструктивними
США замовили десятки супутників для відстеження ракет
США замовили десятки супутників для відстеження ракет
Директорка Нацрозвідки США звинуватила Reuters у поширенні пропаганди щодо планів Путіна
Директорка Нацрозвідки США звинуватила Reuters у поширенні пропаганди щодо планів Путіна
Орбан порівняв Каллас із Гітлером через її позицію щодо Росії
Орбан порівняв Каллас із Гітлером через її позицію щодо Росії
WSJ: Кремль просунув Віткоффа на роль головного перемовника Трампа
WSJ: Кремль просунув Віткоффа на роль головного перемовника Трампа

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua