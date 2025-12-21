Спецпредставник Путіна назвав переговори у США конструктивними

Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв охарактеризував поточні дискусії як позитивні

Спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив про те, що переговорний процес у Сполучених Штатах, присвячений питанню припинення війни в Україні просувається добре. Про це пише «Главком» із посиланням на Тасс.

За словами Дмитрієва, консультації розпочалися нещодавно і розраховані на два дні. Він зазначив, що розмови проходять у «конструктивному» ключі та триватимуть протягом сьогоднішнього й завтрашнього днів.

Раніше стало відомо, що Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, попрямував до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України.

За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

Зустріч Дмитрієва в Маямі відбувається після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

До слова, президент США Дональд Трамп написав у себе в соцмережах, що він теж прямує до Флориди, де заплановано багато зустрічей. Які саме – він не уточнив.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.