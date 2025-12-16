Головна Спорт Новини
Санкції в дії. Німецькі силовики затримали тренера «Зеніту» та його дружину

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Санкції в дії. Німецькі силовики затримали тренера «Зеніту» та його дружину
Семаки відвідували Німеччину, а перед поверненням додому здійснила кілька покупок

Семаки були змушені заплатити великий штраф

Головного тренера футбольного «Зеніту» Сергія Семака та його дружину Анну Семак затримали в аеропорту Мюнхена. Про це повідомляє «Главком».

Анни Семак у своєму телеграм-каналі написала, що вона з чоловіком відвідувала Німеччину, а перед поверненням додому здійснила кілька покупок.

В аеропорту при вильоті до Росії їх зупинили співробітники у формі.

«Не знаю, скільки часу нас протримали, змусивши заплатити великий штраф за пару черевиків, окуляри і хустку, змусивши викласти і залишити в ЄС усі куплені речі (їх ми передали приятелеві, який живе в Німеччині). За новими законами, громадяни РФ не мають права вивозити з Європи до Росії куплені речі, що перевищують суму 300 € за товарну одиницю», – написала Семак.

Вона зазначила, що через інцидент вони з чоловіком запізнилися на рейс. За нові квитки подружжю «довелося доплатити велику суму».

«Видихнувши, щойно літак відірвався від землі, ми попрощалися з Німеччиною та Мюнхеном назавжди. У голові програвали репліки із «Брата-2», – зазначила Семак.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

