Зеленський назвав три найскладніших питання у переговорах про мир

Зеленський вважає, що Трамп має силу переконати Путіна завершити війну
фото: Офіс президента

Україна передала США своє бачення миру і чекає на відповідь після їхніх контактів з РФ

Президент України Володимир Зеленський назвав питання, які є найскладнішими під час переговорів щодо мирної угоди. Як інформує «Главком», про це глава держави розповів у розмові з журналістами.

Так, нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтону вдалося досягли значного прогресу в переговорах, але найскладніші питання – ще попереду.

За словами Зеленського, найскладнішими залишаються питання щодо територій, контролю над Запорізькою АЕС, коштів на відновлення та технічних аспектів гарантій безпеки.

«Це якщо ми говоримо про 20-пунктний план. На сьогодні ми передали своє бачення Сполученим Штатам. Вони будуть спілкуватися з Росією. Ми чекаємо на відповідь», – пояснив президент.

Глава держави додав, що інші два документи – щодо відновлення та гарантій безпеки – українська та американська сторони обговорюють сьогодні, 20 грудня, у Флориді.

На запитання, що робитиме Україна, якщо США не зможуть переконати Росію припинити війну, Зеленський наголосив: на його думку, американський президент Дональд Трамп має таку силу.

«Я вважаю, що ми не повинні шукати альтернативу Сполученим Штатам. Усі альтернативи – під питанням, чи зможуть вони вплинути на Росію», – зауважив Зеленський.

Водночас він припустив, що допомогти із завершенням війни можуть представники Близького Сходу, Європи та Канади. За словами Зеленського, посприяти мирному процесу міг би Китай, але в Україні не бачать бажання Пекіна долучитися до процесу.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україні вдалося обійти деякі зі спірних пунктів у мирному плані США під час перемовин, проте все ще залишаються п'ять ключових спірних моментів, щодо яких Україна і Росія не можуть досягти згоди. Це питання територій, вступу до НАТО, чисельності військ, статусу Запорізької АЕС і російської мови.

Як повідомлялося, цими вихідними у Маямі запланована зустріч очільника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва з представниками оточення Дональда Трампа – спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером. 

До слова, Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру. 

За словами президента, зараз українські представники прямують до США для перемовин з американцями. Зустріч посадовців триватиме протягом кількох днів. «У п'ятницю та суботу наша команда буде у США, вона вже на шляху туди. Американці на них вже чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може будуть європейці», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

