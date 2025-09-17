Головна Спорт Новини
Видворення з Хорватії борця-зрадника Сефершаєва: Захарова згадала про нацизм

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Захарова обурилася діями влади Хорватії

Влада Хорватії відкликала візу Сефершаєва

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у розмові з російськими пропагандистами назвала нацизмом дії хорватської влади щодо одіозного борця-зрадника з Криму Еміна Сефершаєва. Про це інформує «Главком».

Сефершаєв був включений до складу російської збірної з греко-римської боротьби на чемпіонат світу в Загребі, але пізніше влада Хорватії відкликала його візу.

Пізніше керівник пресслужби Федерації спортивної боротьби Росії Тигран Аванян повідомив, що 27-річного спортсмена було затримано і доставлено до поліцейської дільниці, проте «депортації вдалося уникнути, було досягнуто домовленості, що Сефершаєва передадуть до Сербії, звідки він вирушить до Росії».

«Це нацизм», – сказала Захарова.

Сефершаєв – кримський татарин, який народився в 1998 році вже в незалежній Україні, в Сімферополі.

Після анексії Криму спортсмен вирішив представляти на міжнародній арені саме Росію, одним з численних злочинів якої є також і геноцид кримських татар.

Не залишився цей зрадник осторонь і від підтримки російської агресії проти України. Зокрема, Емін взяв участь в пропагандистському заході «Меморіал героя Росії генерала Кутузова» – турнірі з боротьби на честь російського воєнного злочинця, якого ліквідовували захисники України.

Щобільше, ставши переможцем цього турніру, Сефершаєв з радістю та посмішкою на обличчі фотографувався на тлі фото вбивці Кутузова, та ще й задоволено почепив медаль з його зображенням собі на груди.

Емін Сефершаєв – кримський татарин та зрадник України, який підтримує війну та вважає, що «Крим – Росія»
фото: Base of Ukrainian sports

Крім того, Сефершаєв помітили у спілкуванні з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Сефершаєв дає коментар росЗМІ
фото: Base of Ukrainian sports

Також хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото ще й окремо вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь».

Хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь»
фото: Base of Ukrainian sports

Нагадаємо, Сефершаєв потрапив до переліку порталу ГУР МО War&Sanctions у розділ «Чемпіони терору».

