Одіозний нардеп від ОПЗЖ відмовляється виконувати рішення партії і здавати мандат

Столар у змові з Рабіновичем намагається у судах заблокувати рішення з'їзду партії

Колишні члени ОПЗЖ у Верховній Раді Вадим Столар разом з колегами по партії Ігорем Абрамовичем та Тетяною Плачковою подав позов до суду проти партії щодо рішення з’їзду політсили про дострокове припинення їхніх депутатських повноважень. Позов проти ОПЗЖ подав до Верховного Суду і один з колишніх лідерів партії Вадим Рабінович. Про це йдеться у статті «Главкому» «Зубами за мандат. Як Столар та Рабінович танцюють на могилі ОПЗЖ».

Після рішення Ради нацбезпеки і оборони про призупинення діяльності партії ОПЗЖ на час воєнного стану її парламентська фракція прогнозовано розпалася на дві депутатські групи. Першу – «Платформа за життя та мир» очолив співголова партії ОПЗЖ, колись вірний соратник Януковича Юрій Бойко. Другою – «Відновлення України» – взялися управляти нардепи-бізнесмени Ігор Абрамович і Максим Єфімов. Таким чином Вадим Рабинович фактично залишився не при справах.

Через свого адвоката політик направив до Верховного суду позов проти ОПЗЖ, поставивши під сумнів сам факт проведення партійного з’їзду 17 березня. Того самого, на якому більшість делегатів проголосували за дострокове припинення повноважень Столара, Абрамовича і Плачкової. Рабінович попросив суд скасувати рішення з’їзду, аргументувавши це тим, що під документами з’їзду стояли підписи лише одного співголови партії Юрія Бойка, а не двох, як того вимагає партійний статут.

Наразі Верховний суд виніс проміжне рішення на користь Рабіновича. Суд заборонив Центральній виборчій комісії заводити до Ради нових депутатів на місця Столара, Абрамовича і Плачкової. Але в той же час у законодавстві відсутній механізм повернення мандата нардепу (навіть якщо він виграє суд), повноваження якого припинила партія, якщо ЦВК на його місце вже зареєструвала нового обранця. Отже, Рабіновичу таки вдалося підіграти Столару і Ко – обмежити поле для маневру Центрвиборчкому.

Тут варто додати, що поки внутрішньопартійний конфлікт розвивався, у самого Рабіновича з’явилися суттєві проблеми. 18 липня президент Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства. Також подейкують, що в Україні на Рабіновича може очікувати справа про держзраду. Будучи депутатом від забороненої нині ОПЗЖ, він як соратник кума Путіна Віктора Медведчука активно просував проросійські наративи.

До речі, у рішенні про заборону ОПЗЖ цитується кримінальне провадження (№42021000000000545), в якому фігурує саме Вадим Рабінович. Справа відкрита за статтею 110 Кримінального кодексу («Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України»).

Як відомо, 15 березня троє народних депутатів – Вадим Столар, Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова – сповістили про вихід із фракції. Партія відразу відповіла на демарш Столара, Плачкової і Абрамовича. 17 березня більшість делегатів з’їзду ОПЗЖ проголосувала за дострокове припинення депутатських повноважень обранців.

Але замість того, щоб розірвати стосунки з проросійською партією, троє політиків схопилися за мандати і почали судитися, аби не втратити депутатські повноваження.

«Вадим Столар, Абрамович і Плачкова подали позови проти ОПЗЖ у квітні, добиваючись скасування рішення з’їзду, щоб зберегти депутатські мандати. На початку серпня суд зупинив провадження у справі Плачкової до вирішення спору у справі Рабіновича. Позов співголови ОПЗЖ є пріоритетним, оскільки має на меті визнання партійного з’їзду від 17 березня 2022 таким, що не відбувся», –зазначається у публікації.

У коментарі «Главкому» нардеп Нестор Шуфрич (перебував у фракції ОПЗЖ, а нині входить до парламентської групи «Платформа за життя та мир») здивувався позову Рабіновича. Каже, що той брав безпосередню участь у з’їзді, що відбувся у режимі онлайн із відеофіксацією як делегат. Зокрема, підтримав багато питань порядку денного. А під час голосування за дострокове припинення депутатських повноважень Столара, Абрамовича і Плачкової утримався.

Окремо Шуфрич зауважив, що на час воєнного стану з’їзд ухвалив деякі зміни, які збільшили повноваження співголови партії Юрія Бойка. Це стосується передачі повноважень очільника стратегічної ради партії (за статутом ОПЗЖ – це один із керівних органів, який скликає партійний з’їзд) одноосібно Юрію Бойку.

«Оскільки не всі члени стратегічної ради партії перебували у Києві, більшість делегатів проголосували за передачу повноважень Юрію Бойку. Наші міркування полягали у тому, що Бойко, як співголова партії, постійно перебуває у столиці», – пояснив Шуфрич. І припустив, що позов Рабіновича продиктований саме винятково його товариськими взаєминами зі Столаром.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Євгену Мураєву, чию партію «Наші» нещодавно заборонив суд, а також народному депутату Вадиму Рабіновичу незабаром оголосять підозри.

Також раніше народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків, серед яких і політик Вадим Рабінович.