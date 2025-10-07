Головна Світ Політика
Як Путін веде війну проти Європи? Мерц зробив гучну заяву

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Як Путін веде війну проти Європи? Мерц зробив гучну заяву
Фото: Reuters

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Росія є «ворогом політичного порядку» Європи та намагається посіяти страх

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент Росії Володимир Путін розпочав гібридну війну проти Європи та Німеччини. Політик наголосив, що Кремль веде інформаційну кампанію, намагаючись дестабілізувати європейські суспільства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

За словами Фрідріха Мерца, Росія є «ворогом політичного порядку» Європи та намагається посіяти страх серед громадян. «Він веде проти нас інформаційну війну. Він веде війну проти України, і ця війна спрямована проти нас усіх», – зазначив Мерц.

Канцлер пояснив, що підтримка України є в інтересах самої Німеччини, адже Путін прагне «перевернути політичний порядок Європи з ніг на голову». «Саме тому ми підтримуємо Україну», – наголосив він. За його словами, саме в інтересах Німеччини – захищати політичний порядок відкритих, вільних суспільств у Європі.

Нагадаємо, що Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вступили у гостру суперечку під час саміту Європейського Союзу, який відбувся в Копенгагені. Конфлікт виник під час обговорення питань безпеки та підтримки України. За даними агентства, Мерц звинуватив Орбана у зриві дискусії щодо оборонних потреб ЄС.

Мерц заявив, що Європа більше не перебуває у стані миру з Росією, хоча формально війни між ними немає. «Ми не у стані війни, але й миру більше немає», — зазначив Мерц, додавши, що війна Росії проти України є «війною проти нашої демократії та нашої свободи». Він підкреслив, що метою Москви є підірвати єдність Європейського Союзу.

Теги: росія війна путін Європа президент Фрідріх Мерц

