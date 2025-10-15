Титулована російська борчиня погоріла на вживанні допінгу

У допінг-пробі Ологоновї виявили заборонену речовину туаміногептан

Чемпіонку Європи з боротьби росіянку Ірину Ологонову було дискваліфіковано на 18 місяців за порушення антидопінгових правил. Як інформує «Главком», про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства допінг-тестування (ITA).

У допінг-пробі, яка була взята у росіянки 8 листопада 2014 року на Кубку європейських націй у Москві, виявили заборонену речовину туаміногептан.

Антидопінгова панель Спортивного арбітражного суду (CAS ADD) наклала на 35‑річну Ологонову заборону на участь у змаганнях терміном на 18 місяців – з 24 квітня 2024 року до 23 жовтня 2025 року. Її результати на змаганнях з 8 листопада 2014 року по 8 липня 2015 року були анульовані, також спортсменка позбавлена ​​медалей та призових.

Таким чином, Ологонова позбавлена ​​золотої медалі чемпіонату Росії 2015 року. Росіянка може оскаржити рішення до CAS.

Росіянка є триразовою срібною призеркою чемпіонатів світу, а також вигравала срібло та бронзу чемпіонатів Європи.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».