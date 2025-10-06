Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна посіла перше командне місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Україна посіла перше командне місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА
Українські бійці ММА здобули 16 медалей

Змагання проходили у Тбілісі за участі близько 600 спортсменів з 61 країни

Збірна України стала першою на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих. Про це інформує «Главком».

Змагання проходили у Тбілісі за участі близько 600 спортсменів з 61 країни.

Українські бійці ММА здобули 16 медалей та посіли перше загальнокомандне місце:

  • «Золото»: Марія Клейн (56.7 кг, молодь); Іван Пормечук (97 кг, молодь); Артем Олійник (74.8 кг, молодь); Анна Гиря ( 47.6 кг, дорослі); Олександр Ходаков (+97 кг, дорослі).
  • «Срібло»: Любов Хмілевська (47.6 кг, молодь); Анастасія Городівська ( 52.2 кг, молодь); Денис Козьора (88.4 кг, молодь); Яна Шелемба (61.2 кг, молодь).
  • «Бронза»: Денис Лушпаєв (93 кг, молодь); Артем Шульга (97 кг, молодь); Іоанна Скуба (52.2 кг, молодь); Євгенія Какама (65.8 кг, молодь); Мілан Ніколенко (65.8 кг, дорослі); Богдан Волошин (79.4 кг, дорослі); Вероніка Кратюк (70.3 кг, дорослі).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: ММА спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мілонов: Всі букмекерські мають бути закриті, а їхні фінанси використані для закупівлі дронів
Депутат Думи закликав заборонити у Росії ставки на спорт, а букмекерів – відправити на війну
3 жовтня, 12:42
Філіппо: Перегони за майбутнє розпочинаються зараз
Колишня модель балотуватиметься на посаду президента Міжнародної автомобільної федерації
1 жовтня, 16:08
Підопічна тренера Ігоря Котляревського перемогли чотирьох суперниць
Киянка Іздебська вдруге стала чемпіонкою Європи з кіокушинкай карате
29 вересня, 13:58
Анна Гонтар здобула дві нагороди – золото 50-метрівки вільним (S6) стилем та срібло 100-метрівки брасом (SB5)
Україна здобула 11 нагород у п'ятий день чемпіонату світу з параплавання
26 вересня, 16:54
Борковський переміг у гонці з часом в 17:23.7 хвилини
Чалик і Борковський виграли заключні спринти літнього чемпіонату України з біатлону
25 вересня, 13:37
У листопадове вікно матчів Україна потрапила до групи з трьома командами – Румунією та Литвою
Збірна України з хокею візьме участь у новому турнірі: який формат змагань
24 вересня, 17:08
Українка перемогла з результатом 75 м
Садурська вдруге за місяць стала чемпіонкою світу з фридайвінгу
24 вересня, 11:45
Михайло Подкоритов, який є військовослужбовцем армії РФ, має можливість взяти участь у чемпіонаті світу
Україна вимагає відсторонити російських військових від чемпіонату світу з важкої атлетики
17 вересня, 16:29
Українці вдало виступили на «German Open – G2»
Українські тхеквондисти здобули шість нагород на турнірі у Німеччині
15 вересня, 12:12

Новини

«Дуже жорстоко». Легендарного тенісиста кілька разів нудило під час гри в Китаї
«Дуже жорстоко». Легендарного тенісиста кілька разів нудило під час гри в Китаї
Українські баскетболісти за кордоном: Новицький набрав 20 очок, Ковальов оформив дабл-дабл
Українські баскетболісти за кордоном: Новицький набрав 20 очок, Ковальов оформив дабл-дабл
Україна посіла перше командне місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА
Україна посіла перше командне місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА
Визначився суперник України в 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу
Визначився суперник України в 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу
«Шахтар» зазнав розгромної поразки у матчі української Прем’єр-ліги
«Шахтар» зазнав розгромної поразки у матчі української Прем’єр-ліги
Журналіст назвав суму, яку Буткевич міг пообіцяти Ротаню за чемпіонство «Полісся»
Журналіст назвав суму, яку Буткевич міг пообіцяти Ротаню за чемпіонство «Полісся»

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua