Україна посіла перше командне місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА

Збірна України стала першою на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих. Про це інформує «Главком».

Змагання проходили у Тбілісі за участі близько 600 спортсменів з 61 країни.

Українські бійці ММА здобули 16 медалей та посіли перше загальнокомандне місце:

«Золото»: Марія Клейн (56.7 кг, молодь); Іван Пормечук (97 кг, молодь); Артем Олійник (74.8 кг, молодь); Анна Гиря ( 47.6 кг, дорослі); Олександр Ходаков (+97 кг, дорослі).

«Срібло»: Любов Хмілевська (47.6 кг, молодь); Анастасія Городівська ( 52.2 кг, молодь); Денис Козьора (88.4 кг, молодь); Яна Шелемба (61.2 кг, молодь).

«Бронза»: Денис Лушпаєв (93 кг, молодь); Артем Шульга (97 кг, молодь); Іоанна Скуба (52.2 кг, молодь); Євгенія Какама (65.8 кг, молодь); Мілан Ніколенко (65.8 кг, дорослі); Богдан Волошин (79.4 кг, дорослі); Вероніка Кратюк (70.3 кг, дорослі).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.