Депутатка Думи заявила, що «футбол у Росії – журба»

Родніна: У Європі дивитися футбол – одне задоволення

Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка, а нині одіозна депутат Держдуми РФ Ірина Родніна у розмові з пропагандистами прокоментувала заборону продажу пива на стадіонах Росії, а також поділилася досвідом перегляду футболу в Європі. Про це повідомляє «Главком».

«Чому скрізь можна пиво чи навіть міцніші напої, а в нас ні? Можливо, тому що ми починаємо поводитися так? У всьому світі є допустима норма алкоголю при керуванні машиною, у нас – нульова. А навіщо, наприклад, вести дитину на футбол, якщо там можуть випити і не впоратися зі своїми емоціями? Хто сказав, що футбол лише для дорослих?

Я багато разів була на футболі в Європі, була кілька разів на матчах «Барселони», люди приходять туди сім'ями. Я не бачила, щоби так було у нас. Цього значно менше.

Мене вразило, що 98-тисячний стадіон люди залишають протягом 15-20 хвилин і все це відбувається мирно, а не як у нас, коли випускають сектори. Чому там не розводять уболівальників, а у нас розводять?

У Європі дивитися футбол – одне задоволення! Але я добре пам'ятаю, коли вперше була на матчі у нас, на грі збірної Росії, на стадіоні «Локомотив», здається, у 2010-х роках. Я сиділа і не могла 40 хвилин зрозуміти, чому гравці вічно бігають упоперек, якщо ворота праворуч і ліворуч… Скажу вам чесно, – журба! Справді, треба випити пива», – заявила Родніна.

