Депутатка Думи заявила, що «футбол у Росії – журба»

glavcom.ua
Артем Худолєєв
Родніна розкритикувала рівень російського футболу

Родніна: У Європі дивитися футбол – одне задоволення

Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка, а нині одіозна депутат Держдуми РФ Ірина Родніна у розмові з пропагандистами прокоментувала заборону продажу пива на стадіонах Росії, а також поділилася досвідом перегляду футболу в Європі. Про це повідомляє «Главком».

«Чому скрізь можна пиво чи навіть міцніші напої, а в нас ні? Можливо, тому що ми починаємо поводитися так? У всьому світі є допустима норма алкоголю при керуванні машиною, у нас – нульова. А навіщо, наприклад, вести дитину на футбол, якщо там можуть випити і не впоратися зі своїми емоціями? Хто сказав, що футбол лише для дорослих?

Я багато разів була на футболі в Європі, була кілька разів на матчах «Барселони», люди приходять туди сім'ями. Я не бачила, щоби так було у нас. Цього значно менше.

Мене вразило, що 98-тисячний стадіон люди залишають протягом 15-20 хвилин і все це відбувається мирно, а не як у нас, коли випускають сектори. Чому там не розводять уболівальників, а у нас розводять?

У Європі дивитися футбол – одне задоволення! Але я добре пам'ятаю, коли вперше була на матчі у нас, на грі збірної Росії, на стадіоні «Локомотив», здається, у 2010-х роках. Я сиділа і не могла 40 хвилин зрозуміти, чому гравці вічно бігають упоперек, якщо ворота праворуч і ліворуч… Скажу вам чесно, – журба! Справді, треба випити пива», – заявила Родніна.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Читайте також

Наразі тривають заходи для притягнення зловмисника до відповідальності
СБУ викрила «праву руку» Кисельова: пропагандист отримав підозру
2 квiтня, 16:04
У Москві працюють мобільні групи ППО
Москва та Санкт-Петербург посилюють захист неба від українських дронів: подробиці
31 березня, 19:12
У Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах обстріли пошкодили інфраструктуру та житло
Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: двоє постраждали
31 березня, 09:20
Кухонна революція в Росії. Причини і можливі наслідки
Кухонна революція в Росії. Причини і можливі наслідки
30 березня, 08:56
Розвідка показала ексклюзивне відео
Розвідка знищила установку гіперзвукових ракет «Циркон» у Криму: ексклюзивне відео
24 березня, 16:05
Мундіаль відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді
Чемпіонат світу: ФІФА прокоментувала можливе перенесення матчів збірної Ірану із США
17 березня, 17:03
ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів
Сім голів на двох. Хто переміг у першій дуелі ПСЖ і «Челсі» у Лізі чемпіонів Реклама
12 березня, 00:20
Рональд Араухо зацікавив команди з провідних ліг
«Барселона» розгляне продаж віцекапітана команди
10 березня, 18:57
Танкери РФ з підсанкційним СПГ змінили курс після атаки біля Мальти
Танкери тіньового флоту РФ стали уникати Середземного моря
6 березня, 12:26

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
