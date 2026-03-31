Москва та Санкт-Петербург посилюють захист неба від українських дронів: подробиці

Росія намагається створити небесний «купол» із китайських радіолокаційних систем

Російські мегаполіси, попри наявність потужних систем протиповітряної оборони, виявилися беззахисними перед малими безпілотниками. Наразі агресор гарячково розгортає нові системи виявлення, масово закуповуючи обладнання в Китаї. Про це розповів офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський, інформує «Главком».

«Ленінградська і Московська області насправді захищені проти ракет, захищені проти класичних систем нападу, авіації, але вони не захищені проти малих дронів. Саме тому, за останній час, Росія активно розвиває систему повітряного простору. Це система, яка включає в себе велику кількість різноманітних сенсорів, засобів радіолокації», – відзначив Храпчинський.

Для боротьби з безпілотниками окупанти створюють розгалужену мережу, яка включає:

Величезну кількість різноманітних сенсорів;

Спеціалізовані засоби радіолокації для виявлення малих цілей;

Мобільні групи перехоплення.

Храпчинський уточнив, що РФ не здатна самостійно виготовляти таку кількість обладнання в стислі терміни. Тому ключовим постачальником засобів радіолокації для захисту російських столиць став Китай.

При цьому експерт зазначає, що в Україні зараз є вікно можливостей і цим треба скористатися до появи українських власних розробок, щоб вже пізніше пробивати балістикою ту ППО, яку росіяни сформують.

«Якщо казати про Московський регіон, а це і Дубно, і Раменське, і Корольово, де основні підприємства, які виробляють і «Циркони» , і ракети різного класу Х-101 і т.д. Це все Московський регіон, який якісно захищений. Там потрібна буде балістика для того, щоби працювати по таких об’єктах», – наголосив Анатолій Храпчинський.

«Главком» писав, що Москва реанімує проєкт «зелених чоловічків», щоб знову лякати світову спільноту. Уряд Росії вніс до Держдуми поправки до законів «Про громадянство» та «Про оборону», які наділяють Путіна правом задіювати армію для «захисту» громадян РФ, що перебувають під арештом або кримінальним переслідуванням за рішеннями іноземних судів. Простіше кажучи, будь-який вирок будь-якого суду, який Кремль вважає незручним, тепер може слугувати формальним приводом для військової операції за кордоном, пояснили в установі.

Нагадаємо, Російська Федерація планує продовжувати бойові дії в Україні у форматі війни на виснаження. Такий прогноз озвучила директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард під час слухань у Комітеті Сенату. За словами Габбард, Кремль не збирається збавляти оберти на фронті, розраховуючи, що тривала війна вичерпає ресурси України та послабить підтримку з боку західних союзників. Росія використовує бойові дії як інструмент тиску, щоб досягти максимально вигідних для себе умов за столом переговорів.