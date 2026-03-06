Головна Світ Соціум
Танкери тіньового флоту РФ стали уникати Середземного моря

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Танкери тіньового флоту РФ стали уникати Середземного моря
Танкери РФ з підсанкційним СПГ змінили курс після атаки біля Мальти
фото з відкритих джерел

Щонайменше три судна з підсанкційним російським СПГ змінили маршрути після атаки на танкер поблизу Мальти

Російські судна тіньового флоту, які перевозять підсанкційний скраплений природний газ, почали змінювати маршрути та уникати Середземного моря після атаки на один із танкерів на початку березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання  Bloomberg.

За даними видання, Москва заявила, що танкер Arctic Metagaz, який перевозив російський підсанкційний скраплений природний газ, нібито був атакований українськими безпілотниками поблизу Мальти на початку цього місяця. Екіпаж судна евакуювали, а супутникові знімки свідчать, що корабель зазнав значних пошкоджень.

Після цього інциденту частина російських танкерів змінила маршрути. Зокрема, щонайменше три судна, що становлять трохи менше п’ятої частини всього тіньового флоту, який використовується для транспортування російського СПГ, або змінили курс, або уникнули входу до Середземного моря.

Також дані суднового моніторингу свідчать, що ще один танкер зупинився після входу до Середземного моря через Суецький канал. Як зазначає Bloomberg, російські енергетичні проєкти, які потрапили під санкції, вже стикаються з труднощами через обмеження з боку США та європейських країн. Тепер їм доводиться шукати довші маршрути для доставки палива покупцям.

Зокрема, деякі танкери вимушені прокладати шлях до Китаю, обходячи Африку, що значно збільшує тривалість перевезень і логістичні витрати. За оцінками видання, така ситуація може ускладнити плани Росії щодо нарощування експорту скрапленого природного газу. Крім того, це потенційно обмежує надходження іноземної валюти, яку Москва використовує для фінансування війни проти України.

Нагадаємо, що у Середземному морі сталася пожежа на танкері для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz, який ходить під російським прапором і перебуває під санкціями США та Великої Британії. 

Теги: нафта росія газ санкції

