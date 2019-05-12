«Динамо» - «Зоря»: драма чи фарс? Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
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Розсилка
Кияни втратили перемогу на заключних секундах
У матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги між київським «Динамо» і луганською «Зорею» господарі зусиллями молодого Назарія Русина швидко повели в рахунку, однак втратили перемогу на заключних секундах, коли зі штрафного у ворота Дениса Бойка поцілив бразилець Сілас.
При цьому в ході матчу динамівці мали чимало нагод збільшити перевагу. Один лише Русин змарнував два виходи один в один з голкіпером Микитою Шевченком.
На лихо до всіх київських бід двоє гравців киян - Томаш Кадар і Віталій Буяльський - отримали травми. Віталій зламав у зіткненні з воротарем суперників ребро і рештку сезону пропустить.
За чотири тури до фінішу чемпіонату «Шахтар» випереджає «Динамо» на 11 очок. «Зоря» бореться за четверте місце з «Маріуполем». Обидва колективи мають по 39 пунктів. «Олександрія», яка йде третьою, для луганців недосяжна. У неї - 48 очок.