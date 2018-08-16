«Динамо» дозаявило Супрягу та Буено на сезон Прем'єр-ліги
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Розсилка
Владислав Супряга
Кияни наступний матч в Прем'єр-лізі проведуть 18 серпня проти «Олександрії»
«Динамо» внесло до заявки на матчі Прем'єр-ліги сезону 2018/19 форварда Владислава супряга і хавбека Вітора Буено.
18-річний українець буде виступати під 89-м номером, а 23-річний бразилець - під 20-м.
Кияни наступний матч в Прем'єр-лізі проведуть 18 серпня проти «Олександрії».
Як відомо, Буено виступатиме за «Динамо» протягом найближчих двох сезонів – 2018/2019 та 2019/2020.
У свою чергу контракт Супряги розрахований на п'ять років.
Як відомо, «Динамо» вийшло у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, перегравши за сумою двох матчів чеську «Славію».