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    «Динамо» дозаявило Супрягу та Буено на сезон Прем'єр-ліги

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    Владислав Супряга - «Динамо» дозаявило Супрягу та Буено на сезон Прем'єр-ліги
    Владислав Супряга

    Кияни наступний матч в Прем'єр-лізі проведуть 18 серпня проти «Олександрії»

    «Динамо» внесло до заявки на матчі Прем'єр-ліги сезону 2018/19 форварда Владислава супряга і хавбека Вітора Буено.

    18-річний українець буде виступати під 89-м номером, а 23-річний бразилець - під 20-м.

    Кияни наступний матч в Прем'єр-лізі проведуть 18 серпня проти «Олександрії».

    Як відомо, Буено виступатиме за «Динамо» протягом найближчих двох сезонів – 2018/2019 та 2019/2020.

    У свою чергу контракт Супряги розрахований на п'ять років.

    Як відомо, «Динамо» вийшло у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, перегравши за сумою двох матчів чеську «Славію».

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