«Динамо» із «Шахтарем» розписали нічию
«Динамо» зберегло перше місце в УПЛ
У 10-му турі української Прем'єр-ліги в центральному матчі першого кола київське «Динамо» зіграло внічию з донецьким «Шахтарем» – 0:0.
Такий результат дозволив киянам зберегти перше місце в турнірній таблиці, «гірники» – другі. Про це пише РБК-Україна.
Підсумок гри – нульова нічия, яка дозволила зберегти «Динамо» перше місце – у киян 26 очок.
«Шахтар» залишився другим з 23 балами.
«Динамо» – «Шахтар» – 0:0.
«Динамо»: Бущан – Кендзьора (Тимчик, 87), Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський (Гармаш, 86), Де Піна – Вітіну (Шкурін, 86)
«Шахтар»: Пятов – Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко – Майкон, Степаненко (Антоніо, 66) – Марлос (Тете, 66), Патрік, Соломон (Сікан, 66) – Педріні