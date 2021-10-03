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    «Динамо» із «Шахтарем» розписали нічию

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    У сьогоднішньому матчі команди голів не забивали<br /><br /> - «Динамо» із «Шахтарем» розписали нічию
    У сьогоднішньому матчі команди голів не забивали

    Фото пресслужби ФК «Динамо»

    «Динамо» зберегло перше місце в УПЛ

    У 10-му турі української Прем'єр-ліги в центральному матчі першого кола київське «Динамо» зіграло внічию з донецьким «Шахтарем» – 0:0.

    Такий результат дозволив киянам зберегти перше місце в турнірній таблиці, «гірники» – другі. Про це пише РБК-Україна.

    Підсумок гри – нульова нічия, яка дозволила зберегти «Динамо» перше місце – у киян 26 очок.

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    «Шахтар» залишився другим з 23 балами.

    «Динамо» – «Шахтар» – 0:0.

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора (Тимчик, 87), Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський (Гармаш, 86), Де Піна – Вітіну (Шкурін, 86)

    «Шахтар»: Пятов – Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко – Майкон, Степаненко (Антоніо, 66) – Марлос (Тете, 66), Патрік, Соломон (Сікан, 66) – Педріні

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар»
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    «Динамо» із «Шахтарем» розписали нічию