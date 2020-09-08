Луческу визначився із долею Гармаша і Клейтона в «Динамо»



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Гармаш за київський клуб провів 184 матчі Світлина - uk.wikipedia.org

Луческу не розраховує на колишнього півзахисника збірної України

Київське «Динамо», яким керує тренер Мірча Луческу, продовжив підготовку до матчу другого туру чемпіонату України проти «Десни».

Під час паузи в чемпіонаті з футболістами, що залишилися першої команди «Динамо» тренувалися півзахисники Денис Гармаш і потенційний новачок, бразилець Клейтон. Обидва були в заявці на нещодавній контрольний матч киян проти «Колоса», однак за даними ресурсу, заявляти їх за першу команду «Динамо» на ігри української першості Мірча Луческу, швидше за все, не буде.

Обох румунський фахівець використовував в тренувальному процесі, щоб компенсувати кількісний склад футболістів, поки основні виконавці «Динамо» були в збірних.

Що стосується Гармаша, то він покине «Динамо», як тільки отримає пропозицію про продовження кар'єри в іншому клубі. Поки що потенційних претендентів на досвідченого футболіста відлякує його висока зарплата - близько двох млн євро на рік.

Клейтон після двотижневого карантину, проведеного по приїзду в Україну, переніс в Києві прикру травму. Легіонер позбувся своїх особистих бутс на клубній базі «Динамо» і йому довелося грати в нових бутсах, через що бразилець натер ногу і змушений був пропустити частину тренувального процесу. В результаті зараз Клейтон знаходиться не в найкращих своїх кондиціях і ймовірність підписання з ним контракту не надто висока.

Джерело: Meta Ratings