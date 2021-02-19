Одеський «Чорноморець» залишився без тренера

Сергій Ковалець провів на своїй посаді менш як рік

Одеський футбольний клуб «Чорноморець» покинув головний тренер Сергій Ковалець.

Контракт з тренером розірвали 17 лютого, повідомляє пресслужба футбольного клубу.

Керівництво ФК «Чорноморець» попрощалося з головним тренером Сергієм Івановичем Ковальцем. Він провів на своїй посаді менш як рік – від 13 травня 2020 року до 17 лютого 2021 року.

Виконувати обов'язки головного тренера команди «моряків» буде Олексій Геннадійович Антонов. Нагадаємо, Антонов раніше виступав за «Чорноморець» у 2013-2014 роках, а також у 2017-му. Крім того, на його рахунку два матчі за національну збірну України.

Нагадаємо, 18 лютого на стадіоні у Вінниці футболісти «Ниви» перемогли суперників з Житомира, ФК «Полісся», з рахунком 2:0. Контрольна гра тривала 4 тайми, по 30 хвилин кожен Це перша перемога «оновленого» вінницького футбольного клубу.