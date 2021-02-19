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    Одеський «Чорноморець» залишився без тренера

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    Контракт з тренером розірвали 17 лютого - Одеський «Чорноморець» залишився без тренера
    Контракт з тренером розірвали 17 лютого
    фото: chernomorets.odessa.ua

    Сергій Ковалець провів на своїй посаді менш як рік

    Одеський футбольний клуб «Чорноморець» покинув головний тренер Сергій Ковалець.

    Контракт з тренером розірвали 17 лютого, повідомляє пресслужба футбольного клубу.

    Керівництво ФК «Чорноморець» попрощалося з головним тренером Сергієм Івановичем Ковальцем. Він провів на своїй посаді менш як рік – від 13 травня 2020 року до 17 лютого 2021 року.

    Виконувати обов'язки головного тренера команди «моряків» буде Олексій Геннадійович Антонов. Нагадаємо, Антонов раніше виступав за «Чорноморець» у 2013-2014 роках, а також у 2017-му. Крім того, на його рахунку два матчі за національну збірну України.

    Нагадаємо, 18 лютого на стадіоні у Вінниці футболісти «Ниви» перемогли суперників з Житомира, ФК «Полісся», з рахунком 2:0. Контрольна гра тривала 4 тайми, по 30 хвилин кожен Це перша перемога «оновленого» вінницького футбольного клубу.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Одеса ФК Чорноморець
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