Найуспішніший український тренер-легіонер залишив «Шахтар»

Роман Григорчук подав у відставку після поразки в Лізі конференцій

Солігорський «Шахтар», який тренував українець Роман Григорчук, перервав робочі стосунки з наставником. Приводом для відставки стала поразка команди в першому матчі другого відбірного раунду Ліги конференцій від «Фоли» з Люксембургу – 1:2.

Раніше «Шахтар» поступився болгарському «Лудогорцю» в кваліфікації Ліги чемпіонів (0:1, 0:1).

Григорчук виграв з «Шахтарем» чемпіонат і Суперкубок Білорусі.

До цього він тричі поспіль перемагав з «Вентспілсом» у чемпіонаті Латвії (в 2006, 2007 і 2008 роках) і вигравав чемпіонат Казахстану з «Астаною» (в 2019-му). Таким чином, віє єдиним українцем, який в якості тренера виграв три закордонні чемпіонати.

«Шахтар» лідирує в чемпіонаті Білорусі, набравши 40 очок після 14 матчів.