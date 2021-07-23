  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Найуспішніший український тренер-легіонер залишив «Шахтар»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Роман Григорчук виграв чемпіонати трьох країн - Найуспішніший український тренер-легіонер залишив «Шахтар»
    Роман Григорчук виграв чемпіонати трьох країн
    Фото з відкритих джерел

    Роман Григорчук подав у відставку після поразки в Лізі конференцій

    Солігорський «Шахтар», який тренував українець Роман Григорчук, перервав робочі стосунки з наставником. Приводом для відставки стала поразка команди в першому матчі другого відбірного раунду Ліги конференцій від «Фоли» з Люксембургу – 1:2.

    Раніше «Шахтар» поступився болгарському «Лудогорцю» в кваліфікації Ліги чемпіонів (0:1, 0:1).

    Григорчук виграв з «Шахтарем» чемпіонат і Суперкубок Білорусі.

    До цього він тричі поспіль перемагав з «Вентспілсом» у чемпіонаті Латвії (в 2006, 2007 і 2008 роках) і вигравав чемпіонат Казахстану з «Астаною» (в 2019-му). Таким чином, віє єдиним українцем, який в якості тренера виграв три закордонні чемпіонати.

    «Шахтар» лідирує в чемпіонаті Білорусі, набравши 40 очок після 14 матчів.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Григорчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найуспішніший український тренер-легіонер залишив «Шахтар»