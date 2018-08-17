«Динамо» привітало «Зорю» з виходом у раунд плей-офф Ліги Європи,«Шахтар» - ні



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Фото: ФК Зоря

Також київський клуб нагадав, що його вихованці допомогли досягти «Зорі» необхідного результату

«Динамо» на своїй офіційній сторінці в facebook привітало «Зорю» з виходом в раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

«Браво, мужики», йдеться у повідомленні київського клубу.

Також київський клуб нагадав, що його вихованці допомогли досягти «Зорі» необхідного результату.

В основі луганської команди вийшло четверо вихованців «Динамо»: Ігор Харатін, Богдан Михайличенко, Богдан Лєднєв і Олександр Тимчик.

«Радий привітати луганську «Зорю» із вдалим виступом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА та виходом до наступного етапу змагань. У поєдинках із португальською «Брагою» ваша команда показала не лише футбольну майстерність, тактичну грамотність та фізичну витривалість. «Зоря» проявила виняткову волю до перемоги і зуміла повернути на свою користь гру, яка складалася на користь суперника», - зазначив президент столичного клубу Ігор Суркіс.

Як відомо, у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи «Зоря» за сумою двох матчів переграла португальську «Брагу».

Зазначимо, що головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека був впевнений у поразці «Зорі» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи проти португальської «Браги».