«Динамо» проводить власне розслідування обстрілу автомобіля Гармаша

Футболісту і його сім'ї також забезпечили охорону

«Динамо» проводить власне розслідування обстрілу автомобіля півзахисника клубу Дениса Гармаша. Про це повідомив президент столичного клубу Ігор Суркіс. «Складно сказати, що сталося. Денис каже, що він ніде не замішаний. Клуб проводить власне розслідування. Природно, ми зробимо все можливе і спробуємо знайти тих людей, які це



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Ігор Суркіс

Футболісту і його сім'ї також забезпечили охорону

«Динамо» проводить власне розслідування обстрілу автомобіля півзахисника клубу Дениса Гармаша.

Про це повідомив президент столичного клубу Ігор Суркіс.

«Складно сказати, що сталося. Денис каже, що він ніде не замішаний. Клуб проводить власне розслідування. Природно, ми зробимо все можливе і спробуємо знайти тих людей, які це зробили», - зазначив він.

«Гармашу надали охорону, і Денис, і його сім'я перебувають в безпеці», - сказав Суркіс у коментарі прес-службі «Динамо».

Нагадаємо, в машину Гармаша випустили 14 куль, але ніхто не постраждав.

Також повідомлялося про те, що причиною обстрілу стали борги футболіста за гру на тоталізаторі, але сам футболіст спростував цю інформацію.