Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» вилетіло з Ліги Європи і гратиме в Лізі конференцій

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» вилетіло з Ліги Європи і гратиме в Лізі конференцій
«Динамо» завершило виступи в Лізі Європи
фото з відкритих джерел

«Динамо» зіграє в загальному етапі Ліги конференцій сезону 2025/26

Київське «Динамо» завершило виступи в Лізі Європи, програвши ізраїльському «Маккабі» з Тель-Авіва за сумою двох матчів. Попри перемогу в матчі-відповіді з рахунком 1:0, кияни поступилися із загальним результатом 2:3, інформує «Главком».

«Динамо» зіграє в загальному етапі Ліги конференцій сезону 2025/26. Жеребкування відбудеться 29 серпня.

Раніше команда Олександра Шовковського не змогла пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів, поступившись кіпрському «Пафосу». Єдиним суперником, якого вдалося здолати, був мальтійський «Хамрун Спартанс» у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» завершило свої виступи у кваліфікації Ліги конференцій, програвши італійській «Фіорентині» з рахунком 2:3 у виїзному матчі. Таким чином, український клуб не зміг пройти раунд плей-оф, поступившись за сумою двох матчів 2:6, пише «Главком».

 Гра розпочалася із сенсаційного успіху для «Полісся». Уже на 2-й хвилині рахунок відкрив Олександр Назаренко, а на 14-й хвилині Олександр Андрієвський подвоїв перевагу, забивши видовищний гол. Проте, у другому таймі «Фіорентина» активізувалась і змогла відігратися. На 78-й хвилині Додо скоротив відставання, а наприкінці матчу, за три хвилини, італійці забили ще двічі. Голи Луки Раньєрі на 86-й хвилині та Едіна Джеко на 89-й хвилині принесли «Фіорентині» перемогу з рахунком 3:2.

До слова, у четвер, 28 серпня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».

У церемонії взяли участь представник 92 ОШБр Олег Васильченко та коментатор, спортивний журналіст Віталій Волочай.

У змаганнях у цьому раунді братимуть участь команди, які здобули перемоги на етапі 1/32 фіналу. Також у боротьбу вступають чотири представники України в єврокубках – «Динамо», «Шахтар», «Полісся» та «Олександрія».

Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).

Теги: ФК «Динамо» спорт жеребкування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталіна Телішевська вдало виступила у ваговій категорії до 63 кг
Важкоатлетка Телішевська здобула три нагороди на чемпіонаті Європи U15
30 липня, 11:18
Потужним виступом у ваговій категорії до 88 кг відзначився Сергій Котелевський
Український важкоатлет встановив два континентальні рекорди на чемпіонаті Європи U17
31 липня, 12:04
У разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «біло-сині» потраплять раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
Визначилися потенційні суперники «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів
4 серпня, 13:13
Сакварелідзе оголосив про припинення усіх відносин зі Sport Life
«Жахливо ставляться до клієнтів». Ексзаступник генпрокурора України розкритикував мережу Sport Life
14 серпня, 16:05
На турнірі «Бійці нації 2» перед нагородженням призерів слово на сцені було надане нардепу Миколі Тищенку (ліворуч)
Військовий розповів, як виступ нардепа Тищенка на турнірі з карате завершився скандалом
18 серпня, 12:39
Восени 2023 року під Бахмутом Роман Кривицький отримав поранення
«Втік з лікарні». Військовий розповів, як після поранення збирав кошти на авто побратимам
20 серпня, 09:46
Онофрійчук виступає на дебютному для себе чемпіонаті світу
Українки пройшли в усі фінали індивідуальних вправ на чемпіонаті світу з художньої гімнастики
22 серпня, 10:00
Надія Соколовська виборола золото чемпіонату світу U20
Українки здобули дві нагороди на чемпіонаті світу з боротьби U20
22 серпня, 18:27
Фокс є триразовою олімпійською чемпіонкою та 14-кратною чемпіонкою світу
Лікарі видалили пухлину триразовій олімпійській чемпіонці
Вчора, 14:50

Новини

«Динамо» вилетіло з Ліги Європи і гратиме в Лізі конференцій
«Динамо» вилетіло з Ліги Європи і гратиме в Лізі конференцій
«Полісся» вилетіло з Ліги конференцій, поступившись «Фіорентині»
«Полісся» вилетіло з Ліги конференцій, поступившись «Фіорентині»
Костюк пробилася до третього кола US Open
Костюк пробилася до третього кола US Open
Дорощук вдруге поспіль став віцечемпіоном Діамантової ліги
Дорощук вдруге поспіль став віцечемпіоном Діамантової ліги
Один із ключових захисників «Черкаських Мавп» підписав новий контракт з клубом
Один із ключових захисників «Черкаських Мавп» підписав новий контракт з клубом
«Жахнемо, щоб Європа забула». Олімпійський чемпіон відреагував на недопуск росіян до Олімпіади
«Жахнемо, щоб Європа забула». Олімпійський чемпіон відреагував на недопуск росіян до Олімпіади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
11K
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5701
РФ масовано атакувала Київ: вже 22 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
4630
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи

Новини

«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua