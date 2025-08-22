Головна Спорт Новини
Українки пройшли в усі фінали індивідуальних вправ на чемпіонаті світу з художньої гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Українки пройшли в усі фінали індивідуальних вправ на чемпіонаті світу з художньої гімнастики
Онофрійчук виступає на дебютному для себе чемпіонаті світу
фото: Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation/Марія Музиченко

Онофрійчук та Каріка відібралися до фіналу в багатоборстві

Збірна України з художньої гімнастики буде представлена в усіх п'яти фіналах індивідуальних вправ на чемпіонаті світу-2025, що проходить у Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Кваліфікаційні змагання на чемпіонаті світу з художньої гімнастики тривали впродовж двох днів – середи та четверга, 20-21 серпня. За підсумками першого дня кваліфікації Україна забезпечила собі два фінали: Таїсія Онофрійчук з другим результатом відібралася у вправах з обручем, а Поліна Каріка – з восьмим у вправах з м'ячем.

У другий день кваліфікацій українські художні гімнастки боролися за вихід у фінал з булавами та стрічкою. Крім того, за підсумками відбіркових змагань з усіма предметами визначався повний список учасниць багатоборства, куди проходили 18 найкращих гімнасток за результатами трьох вправ.

Як минув другий день кваліфікацій на ЧС з художньої гімнастики

У фінали вправ з окремими предметами за підсумками другого дня відібралася лише Таїсія Онофрійчук. І у вправах з булавами, і зі стрічкою вона показала другий результат серед усіх гімнасток. Причому в обох вправах українська гімнастка поступилася представниці Німеччини Дар'ї Варфоломеєв.

А ось до фіналу в багатоборстві відібралися обидві українські гімнастки. Онофрійчук і тут показала другий результат (90.150 бала за три вправи), поступившись Варфоломеєв, тоді як Поліна Каріка стала 10-ю із загальною оцінкою 83.900 бала.

Таким чином, Україна буде представлена в усіх п'яти фіналах індивідуальних вправ на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. У чотири з них відібралася Онофрійчук, що проводить дебютний ЧС – найбільша кількість для однієї представниці України за чотири роки на цьому рівні: тоді стільки ж фіналів мали як Вікторія Онопрієнко, так і Христина Погранична.

Перший фінал – багатоборство – відбудеться у п'ятницю, 22 серпня. Українки візьмуть участь у ньому у двох різних групах.

Розклад усіх фіналів України на ЧС-2025 з художньої гімнастики (індивідуальні вправи)

  • П'ятниця, 22 серпня, 20:30. Багатоборство (група В): Поліна Каріка
  • П'ятниця, 22 серпня, 23:00. Багатоборство (група А): Таїсія Онофрійчук
  • Неділя, 24 серпня, 17:00. Вправи з обручем: Таїсія Онофрійчук
  • Неділя, 24 серпня, 17:40. Вправи з м'ячем: Поліна Каріка
  • Неділя, 24 серпня, 20:00. Вправи з булавами: Таїсія Онофрійчук
  • Неділя, 24 серпня, 20:40. Вправи зі стрічкою: Таїсія Онофрійчук

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Українки пройшли в усі фінали індивідуальних вправ на чемпіонаті світу з художньої гімнастики
Українки пройшли в усі фінали індивідуальних вправ на чемпіонаті світу з художньої гімнастики
