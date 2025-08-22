Українки пройшли в усі фінали індивідуальних вправ на чемпіонаті світу з художньої гімнастики

Онофрійчук виступає на дебютному для себе чемпіонаті світу

Онофрійчук та Каріка відібралися до фіналу в багатоборстві

Збірна України з художньої гімнастики буде представлена в усіх п'яти фіналах індивідуальних вправ на чемпіонаті світу-2025, що проходить у Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Кваліфікаційні змагання на чемпіонаті світу з художньої гімнастики тривали впродовж двох днів – середи та четверга, 20-21 серпня. За підсумками першого дня кваліфікації Україна забезпечила собі два фінали: Таїсія Онофрійчук з другим результатом відібралася у вправах з обручем, а Поліна Каріка – з восьмим у вправах з м'ячем.

У другий день кваліфікацій українські художні гімнастки боролися за вихід у фінал з булавами та стрічкою. Крім того, за підсумками відбіркових змагань з усіма предметами визначався повний список учасниць багатоборства, куди проходили 18 найкращих гімнасток за результатами трьох вправ.

Як минув другий день кваліфікацій на ЧС з художньої гімнастики

У фінали вправ з окремими предметами за підсумками другого дня відібралася лише Таїсія Онофрійчук. І у вправах з булавами, і зі стрічкою вона показала другий результат серед усіх гімнасток. Причому в обох вправах українська гімнастка поступилася представниці Німеччини Дар'ї Варфоломеєв.

А ось до фіналу в багатоборстві відібралися обидві українські гімнастки. Онофрійчук і тут показала другий результат (90.150 бала за три вправи), поступившись Варфоломеєв, тоді як Поліна Каріка стала 10-ю із загальною оцінкою 83.900 бала.

Таким чином, Україна буде представлена в усіх п'яти фіналах індивідуальних вправ на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. У чотири з них відібралася Онофрійчук, що проводить дебютний ЧС – найбільша кількість для однієї представниці України за чотири роки на цьому рівні: тоді стільки ж фіналів мали як Вікторія Онопрієнко, так і Христина Погранична.

Перший фінал – багатоборство – відбудеться у п'ятницю, 22 серпня. Українки візьмуть участь у ньому у двох різних групах.

Розклад усіх фіналів України на ЧС-2025 з художньої гімнастики (індивідуальні вправи)

П'ятниця, 22 серпня, 20:30. Багатоборство (група В): Поліна Каріка

П'ятниця, 22 серпня, 23:00. Багатоборство (група А): Таїсія Онофрійчук

Неділя, 24 серпня, 17:00. Вправи з обручем: Таїсія Онофрійчук

Неділя, 24 серпня, 17:40. Вправи з м'ячем: Поліна Каріка

Неділя, 24 серпня, 20:00. Вправи з булавами: Таїсія Онофрійчук

Неділя, 24 серпня, 20:40. Вправи зі стрічкою: Таїсія Онофрійчук

