«Жахливо ставляться до клієнтів». Ексзаступник генпрокурора України розкритикував мережу Sport Life

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
«Жахливо ставляться до клієнтів». Ексзаступник генпрокурора України розкритикував мережу Sport Life
Сакварелідзе оголосив про припинення усіх відносин зі Sport Life
Давид Сакварелідзе наголосив, що у закладі жахливо ставляться до людей

Колишній заступник генерального прокурора України, експрокурор Одеської області, засновник проєкту Believe In Ukraine Investments Давид Сакварелідзе зажадав від фітнес-центру Sport Life перевести ЗСУ понад 48 тис. грн, що залишилися на його абонементі у спортзал. Про це, як пише «Главком», він повідомив у соцмережі та виклав письмову претензію до закладу.

Сакварелідзе на фірмовому бланку написав, що у закладі жахливо ставляться до клієнтів, тому він припиняє зі спорт-клубом усі відносини.

Кошти у сумі 48 093 грн, які залишилися на його клієнтському рахунку, Сакварелідзе просить задонатити Збройним силам України.

Окрім того, вже колишній клієнт клубу закреслив частку «не» у правилах на заяві, таким чином наголошуючи, що претензії до закладу він має. 

У коментарях користувачі почали ділитися власним досвідом взаємодії з клубом.

Були також громадяни, які дивилися на ситуацію з практичної точки зору, адже проконтролювати, чи відправила компанія гроші на ЗСУ, дуже складно.

Деякі користувачі натомість почали дорікати Давиду Сакварелідзе, що його «скарга» написана російською та «живою мовою», а не юридичними термінами. Окрім того, юристу докоряли й за почерк.

Утім, у чому саме полягають претензії до Sport Life, Давид Сакварелідзе не уточнив.

Нагадаємо, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни виділятимуть 1,5 тис. грн для занять спортом. Виплати здійснюватимуться щоквартально.

Також «Главком» писав, що старший солдат Олександр Мацько, який сім років воював на «нулі» у складі 95-ї бригади й отримав складні поранення навесні 2022-го, не витримав напруги тилової роботи і звільнився з ТЦК, де прослужив майже два роки. Інцидент, що стався між ним і полтавським фітнес-тренером у серпні 2023 року, набув великого резонансу й став одним з перших від початку повномасштабного вторгнення випадком брутальної зневаги громадян до працівників ТЦК. Ухилянт прилюдно плюнув у ветерана війни, звинуватив його у вбивстві росіян і кепкував з тремтячих рук військового, хоч той пояснив, що це через контузію.
Саме після цього конфлікту було прийнято рішення, що по всій країні в рейди на вручення повісток разом з військовослужбовцями ТЦК ходитимуть патрульні поліцейські.

Теги: спорт Давід Сакварелідзе фітнес

