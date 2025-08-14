«Жахливо ставляться до клієнтів». Ексзаступник генпрокурора України розкритикував мережу Sport Life

Давид Сакварелідзе наголосив, що у закладі жахливо ставляться до людей

Колишній заступник генерального прокурора України, експрокурор Одеської області, засновник проєкту Believe In Ukraine Investments Давид Сакварелідзе зажадав від фітнес-центру Sport Life перевести ЗСУ понад 48 тис. грн, що залишилися на його абонементі у спортзал. Про це, як пише «Главком», він повідомив у соцмережі та виклав письмову претензію до закладу.

Сакварелідзе на фірмовому бланку написав, що у закладі жахливо ставляться до клієнтів, тому він припиняє зі спорт-клубом усі відносини.

Кошти у сумі 48 093 грн, які залишилися на його клієнтському рахунку, Сакварелідзе просить задонатити Збройним силам України.

Окрім того, вже колишній клієнт клубу закреслив частку «не» у правилах на заяві, таким чином наголошуючи, що претензії до закладу він має.

У коментарях користувачі почали ділитися власним досвідом взаємодії з клубом.

Були також громадяни, які дивилися на ситуацію з практичної точки зору, адже проконтролювати, чи відправила компанія гроші на ЗСУ, дуже складно.

Деякі користувачі натомість почали дорікати Давиду Сакварелідзе, що його «скарга» написана російською та «живою мовою», а не юридичними термінами. Окрім того, юристу докоряли й за почерк.

Утім, у чому саме полягають претензії до Sport Life, Давид Сакварелідзе не уточнив.

Нагадаємо, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни виділятимуть 1,5 тис. грн для занять спортом. Виплати здійснюватимуться щоквартально.

Також «Главком» писав, що старший солдат Олександр Мацько, який сім років воював на «нулі» у складі 95-ї бригади й отримав складні поранення навесні 2022-го, не витримав напруги тилової роботи і звільнився з ТЦК, де прослужив майже два роки. Інцидент, що стався між ним і полтавським фітнес-тренером у серпні 2023 року, набув великого резонансу й став одним з перших від початку повномасштабного вторгнення випадком брутальної зневаги громадян до працівників ТЦК. Ухилянт прилюдно плюнув у ветерана війни, звинуватив його у вбивстві росіян і кепкував з тремтячих рук військового, хоч той пояснив, що це через контузію.

Саме після цього конфлікту було прийнято рішення, що по всій країні в рейди на вручення повісток разом з військовослужбовцями ТЦК ходитимуть патрульні поліцейські.