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    Статті

    Приїхали, щоб перемогти. Анонс матчу відбору Євро-2020 Литва – Україна

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Андрій Шевченко з підопічними вже випробували штучний газон стадіону у Вільнюсі - Приїхали, щоб перемогти. Анонс матчу відбору Євро-2020 Литва – Україна
    Андрій Шевченко з підопічними вже випробували штучний газон стадіону у Вільнюсі
    Фото із соцмереж

    Українська збірна зіграє п'ятий поєдинок відбірної кампанії

    Вважається, що у цьому матчі збірна України повинна одержати легку перемогу. Помилково вважається, адже якщо наші футболісти допустять таку помилку і злегковажать суперником, розплата може бути жорстокою. Щоб переконатися в цьому, достатньо звернутися до історії протистоянь. На офіційному рівні жереб зводив збірні України і Литви в одній відбірній групі чемпіонатів Європи двічі. Обидва рази напередодні матчів фаворитами вважалися українці, проте як у 1994-му, так і в 2007-му балтійці по одному матчу вигравали.

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    Поєдинок Україна – Литва 7 вересня 1994-го, до речі, відбувся рівно 25 років тому і мав статус першого офіційного для нашої національної збірної. Проте доволі міцного суперника на полі тоді ще Республіканського стадіону в Києві господарі прийняли в жалюгідному стані. Через конфлікт між Федерацією футболу України і провідним клубом, київським «Динамо», до заявки української команди тоді потрапив лише один динамівець. Як наслідок, дошкульна поразка 0:2.

    17 листопада 2007-го ситуація повторилася уже в Каунасі, в рамках відбору до Євро-2008. Той матч також завершився перемогою литовців 2:0. Єдиним виправданням українцям може слугувати той факт, що турнірного значення поєдинок вже не мав – обидві команди тоді вибули достроково.

    Звісно, нинішній тренерський штаб і гравці, почувши про статистичні особливості, в унісон скажуть, що тоді був інший час та інші обставини. Однак у тому й річ, що нинішня команда права на помилку не має ще більше, ніж попередники. Блискучий старт у відбірній кампанії навесні, в якому синьо-жовті набрали десять очок із 12-ти можливих, робить їх фаворитами групи В. Дві перемоги над аутсайдерами з Литви ґарантують підопічним Андрія Шевченка мінімум друге місце у квінтеті. Перше доведеться відстоювати у протистояннях з португальцями і сербами.

    Відбірний турнір Євро-2020. Група В. П’ятий тур

    Збірна Литви — збірна України

    7 вересня 2019 року. 19:00

    Вільнюс. «LFF stadionas»

    Судді: Ірфан Пельто — Сенад Ібрісімбеґовіч, Давор Бельо (усі — Боснія і Герцеґовина)

    Травмовані: Дзюґас Барткус – Денис Бойко

    Орієнтовні склади

    Литва: Шеткус – Міколюнас, Клімавічюс, Паліоніс, Андрюшкявічюс – Слівка, Модестас Воробйовас – Петравічюс, Ґолубіцкас, Овідіюс Вербіцкас – Федорас Черних

    Україна: П’ятов – Олександр Караваєв, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Малиновський, Олександр Зінченко, Марлос — Жуніор Мораєш

    Котирування букмекерів

    перемога Литви – 12,5, нічия — 5,2; перемога України — 1,31

    Напередодні цього поєдинку Андрій Шевченко жодних труднощів зі складом не відчував. Випав через пошкодження лише воротар Денис Бойко, однак основним у збірній вже давно є не він, а Андрій П’ятов.

    По більшості позицій у складі української збірної ситуація цілком однозначна. Під питанням може бути лише амплуа правого оборонця, на якому навесні грав Олександр Караваєв, котрий після невдалого матчу Ліги чемпіонів у складі «Динамо» проти «Брюґґе» випав з основи. Як варіант – Олександра може замінити Микола Матвієнко, котрий, що вірогідніше, зіграє в центрі оборони з партнером за «Шахтарем» Сергієм Кривцовим.

    Поки все гаразд із Віталієм Миколенком, немає смислу Шевченку використовувати зліва в обороні Олександра Зінченка. Так, на цій позиції Олександр грає за «Манчестер Сіті». Але в збірній він може принести більше користі в середині поля.

    Вочевидь довірить тренерський штаб нашої команди місце в основі й Андрієві Ярмоленку з англійського «Вест Гема». Весну Андрій повністю пропустив через травму, а зараз поступово набирає форму і навіть забив перший м’яч у Прем’єр-лізі-2019/2020. А ось на протилежному з екс-динамівцем фланзі можуть вийти відразу три гравці – Марлос, новачок «Шахтаря» Євген Коноплянка і Віктор Циганков.

    Дискусійною є й позиція центрфорварда. У гарній формі підійшли до поєдинку як донеччанин Жуніор Мораєш, так і гравець бельгійського «Ґента» Роман Яремчук. Сумнівно, що Шевченко довірить місце в основі одразу двом цим нападникам. Надто вже великий у Андрія Миколайовича вибір у середині поля, де крім згадуваних вінґерів і Зінченка є новачок італійської Серії А Руслан Малиновський і донеччанин Віктор Коваленко.

    Іван Вербицький, «Главком»

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    Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Євро-2020 Олександр Зінченко Євген Коноплянка Віктор Циганков Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Віталій Миколенко Денис Бойко Андрій П'ятов Руслан Малиновський Сергій Кривцов Марлос Олександр Караваєв Микола Матвієнко Віктор Коваленко Роман Яремчук Овідіюс Вербіцкас Ернестас Шеткус Модестас Воробйовас Федорас Черних Саулюс Міколюнас Лінас Клімавічюс Паулюс Ґолубіцкас Міндауґас Паліоніс Деймантас Петравічюс Вітаутас Андрюшкявічюс Вардас Урбонас Вікінтас Слівка
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