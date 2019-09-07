Приїхали, щоб перемогти. Анонс матчу відбору Євро-2020 Литва – Україна

Андрій Шевченко з підопічними вже випробували штучний газон стадіону у Вільнюсі Фото із соцмереж

Українська збірна зіграє п'ятий поєдинок відбірної кампанії

Вважається, що у цьому матчі збірна України повинна одержати легку перемогу. Помилково вважається, адже якщо наші футболісти допустять таку помилку і злегковажать суперником, розплата може бути жорстокою. Щоб переконатися в цьому, достатньо звернутися до історії протистоянь. На офіційному рівні жереб зводив збірні України і Литви в одній відбірній групі чемпіонатів Європи двічі. Обидва рази напередодні матчів фаворитами вважалися українці, проте як у 1994-му, так і в 2007-му балтійці по одному матчу вигравали.

Поєдинок Україна – Литва 7 вересня 1994-го, до речі, відбувся рівно 25 років тому і мав статус першого офіційного для нашої національної збірної. Проте доволі міцного суперника на полі тоді ще Республіканського стадіону в Києві господарі прийняли в жалюгідному стані. Через конфлікт між Федерацією футболу України і провідним клубом, київським «Динамо», до заявки української команди тоді потрапив лише один динамівець. Як наслідок, дошкульна поразка 0:2.

17 листопада 2007-го ситуація повторилася уже в Каунасі, в рамках відбору до Євро-2008. Той матч також завершився перемогою литовців 2:0. Єдиним виправданням українцям може слугувати той факт, що турнірного значення поєдинок вже не мав – обидві команди тоді вибули достроково.

Звісно, нинішній тренерський штаб і гравці, почувши про статистичні особливості, в унісон скажуть, що тоді був інший час та інші обставини. Однак у тому й річ, що нинішня команда права на помилку не має ще більше, ніж попередники. Блискучий старт у відбірній кампанії навесні, в якому синьо-жовті набрали десять очок із 12-ти можливих, робить їх фаворитами групи В. Дві перемоги над аутсайдерами з Литви ґарантують підопічним Андрія Шевченка мінімум друге місце у квінтеті. Перше доведеться відстоювати у протистояннях з португальцями і сербами.

Відбірний турнір Євро-2020. Група В. П’ятий тур

Збірна Литви — збірна України

7 вересня 2019 року. 19:00

Вільнюс. «LFF stadionas»

Судді: Ірфан Пельто — Сенад Ібрісімбеґовіч, Давор Бельо (усі — Боснія і Герцеґовина)

Травмовані: Дзюґас Барткус – Денис Бойко

Орієнтовні склади

Литва: Шеткус – Міколюнас, Клімавічюс, Паліоніс, Андрюшкявічюс – Слівка, Модестас Воробйовас – Петравічюс, Ґолубіцкас, Овідіюс Вербіцкас – Федорас Черних

Україна: П’ятов – Олександр Караваєв, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Малиновський, Олександр Зінченко, Марлос — Жуніор Мораєш

Котирування букмекерів

перемога Литви – 12,5, нічия — 5,2; перемога України — 1,31

Напередодні цього поєдинку Андрій Шевченко жодних труднощів зі складом не відчував. Випав через пошкодження лише воротар Денис Бойко, однак основним у збірній вже давно є не він, а Андрій П’ятов.

По більшості позицій у складі української збірної ситуація цілком однозначна. Під питанням може бути лише амплуа правого оборонця, на якому навесні грав Олександр Караваєв, котрий після невдалого матчу Ліги чемпіонів у складі «Динамо» проти «Брюґґе» випав з основи. Як варіант – Олександра може замінити Микола Матвієнко, котрий, що вірогідніше, зіграє в центрі оборони з партнером за «Шахтарем» Сергієм Кривцовим.

Поки все гаразд із Віталієм Миколенком, немає смислу Шевченку використовувати зліва в обороні Олександра Зінченка. Так, на цій позиції Олександр грає за «Манчестер Сіті». Але в збірній він може принести більше користі в середині поля.

Вочевидь довірить тренерський штаб нашої команди місце в основі й Андрієві Ярмоленку з англійського «Вест Гема». Весну Андрій повністю пропустив через травму, а зараз поступово набирає форму і навіть забив перший м’яч у Прем’єр-лізі-2019/2020. А ось на протилежному з екс-динамівцем фланзі можуть вийти відразу три гравці – Марлос, новачок «Шахтаря» Євген Коноплянка і Віктор Циганков.

Дискусійною є й позиція центрфорварда. У гарній формі підійшли до поєдинку як донеччанин Жуніор Мораєш, так і гравець бельгійського «Ґента» Роман Яремчук. Сумнівно, що Шевченко довірить місце в основі одразу двом цим нападникам. Надто вже великий у Андрія Миколайовича вибір у середині поля, де крім згадуваних вінґерів і Зінченка є новачок італійської Серії А Руслан Малиновський і донеччанин Віктор Коваленко.

Іван Вербицький, «Главком»



