«Динамо» двічі забило «Інгульцю» й стає чемпіоном України

Останній раз кияни вигравали Прем’єр-лігу 2016 року

Київське «Динамо» зустрічається з «Інгульцем» у чемпіонаті України. В разі перемоги команда Мірчи Луческу достроково виграє Прем’єр-лігу.

Все йде за планом господарів. Вони повністю контролюють хід гри і вже встигли забити два м‘ячі. На 5-й хвилині відзначився Ілля ЗабарнийЮ а на 13-й п'ятий гол у сезоні забив Артем Беседін. Зазначимо, що могли також забивати Буяльський і Де Пена. Повіяло розгромом. Це чотирнадцята гра поспіль, в якій динамівці не програють.

До речі, медалі вже на стадіоні. В разі, якщо «Динамо» збереже переможний результат, на полі НСК «Олімпійський» встановлять подіум, представникам «Динамо» вручать спеціальні футболки «Динамо» – чемпіон» і золоті медалі. Також запланований феєрверк, хоча в Києві такі заходи заборонені.