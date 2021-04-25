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    «Динамо» двічі забило «Інгульцю» й стає чемпіоном України

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    Кияни переграють гостей з Петрово - «Динамо» двічі забило «Інгульцю» й стає чемпіоном України
    Кияни переграють гостей з Петрово
    Фото з відкритих джерел

    Останній раз кияни вигравали Прем’єр-лігу 2016 року

    Київське «Динамо» зустрічається з «Інгульцем» у чемпіонаті України. В разі перемоги команда Мірчи Луческу достроково виграє Прем’єр-лігу.

    Все йде за планом господарів. Вони повністю контролюють хід гри і вже встигли забити два м‘ячі. На 5-й хвилині відзначився Ілля ЗабарнийЮ а на 13-й п'ятий гол у сезоні забив Артем Беседін. Зазначимо, що могли також забивати Буяльський і Де Пена. Повіяло розгромом. Це чотирнадцята гра поспіль, в якій динамівці не програють.

    До речі, медалі вже на стадіоні. В разі, якщо «Динамо» збереже переможний результат, на полі НСК «Олімпійський» встановлять подіум, представникам «Динамо» вручать спеціальні футболки «Динамо» – чемпіон» і золоті медалі. Також запланований феєрверк, хоча в Києві такі заходи заборонені.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Інгулець
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