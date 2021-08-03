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    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото

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    Парвіз Насібов буквально знищив суперника за останню хвилину двобою - Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Парвіз Насібов буквально знищив суперника за останню хвилину двобою
    Фото з відкритих джерел

    Три медалі гарантували собі на Іграх у Токіо українські майстри боротьби

    Блискуче виступають на Олімпіаді українські борці. Трохи засудили Ленура Темірова, який кинув суперника з Китаю через себе і не отримав балу, а за нічийного рахунку «бронзу» віддали не йому. Зате як потужно команда провела сьогоднішній день. Парвіз Насібов, поступаючись 0:6, зумів повторити подвиг Світоліної і вигризти перемогу. Жан Беленюк, хоч і з травмою, але двічі перекинув важкого хорвата. Обидва українці 4 серпня поборються за «золото».

    А яку контратаку провела Алла Черкасова! Туше – найвища нагорода в боротьбі.

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    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото
    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото

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    Теги: Олімпіада
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    Український день на Олімпіаді. Шалені борці у неймовірних фото