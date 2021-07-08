Стали відомі обидва фіналісти Євро-2020

У вирішальному матчі чемпіонату континенту зустрінуться збірні Італії та Англії

Збірна Англії зуміла в додатковий час дотиснути данську команду і вперше в історії вийти до фіналу чемпіонату Європи. На гол Дамсгора зі штрафного британці відповіли прострілом Саки, після якого капітан Данії К’яер по інерції вніс м’яч у власні ворота. У додатковий час арбітр призначив скандальний пенальті за уявне порушення правил проти Рахіма Стерлінга. 11-метровий пробивав Гарі Кейн. З першої спроби він не зміг переграти Каспера Шмайхеля, але першим був на добиванні – 2:1.

Раніше фіналістом стала збірна Італії, яка в серії післяматчевих пенальті взяла гору над Іспанією.

Англія святкує перемогу

Гру прокоментував тренер Жохе Моурінью. Він поздоровив Англію, але впевнено сказав, що пенальті в грі Англія – Данія не було й близько.

Фінал між Італією та Англією відбудеться 11 липня на Вемблі.