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    Стали відомі обидва фіналісти Євро-2020

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    Рафім Стерлінг &laquo;пірнув&raquo; за перемогою - Стали відомі обидва фіналісти Євро-2020
    Рафім Стерлінг «пірнув» за перемогою
    Фото з відкритих джерел

    У вирішальному матчі чемпіонату континенту зустрінуться збірні Італії та Англії

    Збірна Англії зуміла в додатковий час дотиснути данську команду і вперше в історії вийти до фіналу чемпіонату Європи. На гол Дамсгора зі штрафного британці відповіли прострілом Саки, після якого капітан Данії К’яер по інерції вніс м’яч у власні ворота. У додатковий час арбітр призначив скандальний пенальті за уявне порушення правил проти Рахіма Стерлінга. 11-метровий пробивав Гарі Кейн. З першої спроби він не зміг переграти Каспера Шмайхеля, але першим був на добиванні – 2:1.

    Раніше фіналістом стала збірна Італії, яка в серії післяматчевих пенальті взяла гору над Іспанією.

    Англія святкує перемогу
    Англія святкує перемогу

    Гру прокоментував тренер Жохе Моурінью. Він поздоровив Англію, але впевнено сказав, що пенальті в грі Англія – Данія не було й близько.

    Фінал між Італією та Англією відбудеться 11 липня на Вемблі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Стали відомі обидва фіналісти Євро-2020