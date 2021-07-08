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    Визначився переможець Кубку Стенлі

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    &laquo;Тампа-Бей Лайтнінг&raquo; втретє в історії стала володарем Кубку Стенлі - Визначився переможець Кубку Стенлі
    «Тампа-Бей Лайтнінг» втретє в історії стала володарем Кубку Стенлі
    Фото з відкритих джерел

    «Тампа-Бей» переграла у фінальній серії «Монреаль Канадієнс»

    За океаном у найсильнішій хокейній лізі світу визначився володар головного призу – Кубку Стенлі. Володарем трофею стала «Тампа-Бей Лайтнінг», яка в п’ґтому матчі взяла гору над «Монреаль Канадієнс» з футбольним рахунком 1:0. Фінальну серію американський клуб виграв – 4:1.

    У складі переможців єдину шайбу закинув Росс Колтон.

    Раніше в серії «Тампа» здобула перемоги з рахунком 5:1, 3:1 і 6:3, а «Монреаль» обігравав суперника з рахунком 3:2.

    В півфіналі турніру «Лайтнінг» пройшли «Нью-Йорк Айлендерс» з рахунком 4-3 в серії, а «Монреаль» переміг «Вегас Голден Найтс» – 4-2.

    «Тампа-Бей» втретє в історії виграла Кубок Стенлі.

    «Монреаль Канадієнс» є найтитулованішим клубом НХЛ. Він перемагав у турнірі 24 рази. Останній трофей канадці здобули 1993 року.

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    Теги: «Монреаль Канадієнс» Кубок Стенлі «Тампа-Бей Лайтнінґ»
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    Визначився переможець Кубку Стенлі