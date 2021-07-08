Визначився переможець Кубку Стенлі

«Тампа-Бей» переграла у фінальній серії «Монреаль Канадієнс»

За океаном у найсильнішій хокейній лізі світу визначився володар головного призу – Кубку Стенлі. Володарем трофею стала «Тампа-Бей Лайтнінг», яка в п’ґтому матчі взяла гору над «Монреаль Канадієнс» з футбольним рахунком 1:0. Фінальну серію американський клуб виграв – 4:1.

У складі переможців єдину шайбу закинув Росс Колтон.

Раніше в серії «Тампа» здобула перемоги з рахунком 5:1, 3:1 і 6:3, а «Монреаль» обігравав суперника з рахунком 3:2.

В півфіналі турніру «Лайтнінг» пройшли «Нью-Йорк Айлендерс» з рахунком 4-3 в серії, а «Монреаль» переміг «Вегас Голден Найтс» – 4-2.

«Тампа-Бей» втретє в історії виграла Кубок Стенлі.

«Монреаль Канадієнс» є найтитулованішим клубом НХЛ. Він перемагав у турнірі 24 рази. Останній трофей канадці здобули 1993 року.