«Динамо» знову стало лідером в чемпіонаті України

Кияни розгромили «Чорноморець», який, як вважається, є їхнім фарм-клубом

«Динамо» розгромило «Чорноморець» і очолило турнірну таблицю чемпіонату України. Кияни дозволили зіграти орендованим одеситам своїм гравцям, але морякам це настрій не поліпшило. Команда Мірчи Луческу забила шість м’ячів і пропустила лише одного разу – 6:1.

Початок розгрому поклав Буяльський, але арендований у киян Ісаєнко зміг відновити рівновагу. «Динамо» завдяки голам Вітіньо пішло на перерву з перевагою у два голи. В другому таймі тренер «Динамо» Мірча Луческу розставив акценти так, що Гармаш, Буяльський і Кулач легко довели матч до розгрому.

Зазначимо, що Кулач забив перший гол в офіційних матчах «Динамо».