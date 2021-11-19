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    «Динамо» знову стало лідером в чемпіонаті України

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    «Динамо» знову стало лідером в чемпіонаті України
    фото з відкритих джрел

    Кияни розгромили «Чорноморець», який, як вважається, є їхнім фарм-клубом

    «Динамо» розгромило «Чорноморець» і очолило турнірну таблицю чемпіонату України. Кияни дозволили зіграти орендованим одеситам своїм гравцям, але морякам це настрій не поліпшило. Команда Мірчи Луческу забила шість м’ячів і пропустила лише одного разу – 6:1.

    Початок розгрому поклав Буяльський, але арендований у киян Ісаєнко зміг відновити рівновагу. «Динамо» завдяки голам Вітіньо пішло на перерву з перевагою у два голи. В другому таймі тренер «Динамо» Мірча Луческу розставив акценти так, що Гармаш, Буяльський і Кулач легко довели матч до розгрому.

    Зазначимо, що Кулач забив перший гол в офіційних матчах «Динамо».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Чорноморець
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    «Динамо» знову стало лідером в чемпіонаті України