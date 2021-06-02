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    «Динамо» зробило нову пропозицію Луческу. Тренер довго не думав

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    Луческу затримається в Києві ще на два роки - «Динамо» зробило нову пропозицію Луческу. Тренер довго не думав
    Луческу затримається в Києві ще на два роки
    Фото з відкритих джерел

    Румунський наставник затримається в Києві ще на два роки

    Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс і головний тренер команди Мірча Луческу погодили опцію продовження контракту з наставником до літа 2023 року.

    У минулому році румунський фахівець підписав з «Динамо» контракт за системою 2+1. У першому ж сезоні Мірча виграв з «біло-синіми» всі внутрішні трофеї – чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок України.

    Минулого тижня Ігор Суркіс і Мірча Луческу відвідали фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Під час спільної поїздки сторони обговорили минулий сезон, плани на наступний та узгодили активацію опції продовження контракту ще на один рік. Таким чином, угода між тренером і клубом дійсна до липня 2023 року, повідомляє сайт «Динамо».

    «Ми повністю довіряємо Містеру і його стратегії розвитку. Мірча Луческу не тільки тренер-переможець, він є фахівцем, який розвиває гравців і допомагає змінюватися нашому клубу. Сподіваюся, що найближчі два роки – це тільки початок нової, переможної сторінки в історії «Динамо», – прокоментував ситуацію президент клубу Ігор Суркіс.

    У минулому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу «Динамо» провело 43 матчі в усіх турнірах (УПЛ, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Кубок України, Суперкубок України) – 28 перемог, 8 нічиїх, 7 поразок. Команда повернулася в Лігу чемпіонів, вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи і виграла всі внутрішні трофеї.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ігор Суркіс Мірча Луческу
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    «Динамо» зробило нову пропозицію Луческу. Тренер довго не думав