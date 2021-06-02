Падали зі сміху. Форварда «Динамо» відправили в нокаут на тренуванні збірної України (відео)

Артем Беседін при виконанні вправи не зміг відвернутися від м’яча

Збірна України провела вчора вечірнє тренування на базі в «Сонячному» під Харковом, після якого головний тренер збірної назвав прізвища 26 гравців, котрі потрапили в заявку на чемпіонат Європи.

Як передає прессекретар національної команди Олександр Гливинський, футболісти працювали над координацією, що водночас мала на меті психологічно розвантажити хлопців після насичених тренувань у попередні дні збору. За допомогою великих надувних м’ячів гравці намагалися влучити в партнерів, які пробігали повз них, ухиляючись від ударів. Спортивні розваги такого роду очікувано викликають пожвавлення та жарти: після емоційної розрядки прикрощі погоди вже й не так впливають на настрій, додаючи наснаги для роботи.

Один з таких пострілів влучив у нападника «Динамо» Артема Беседіна.

Заняття пройшло під дощем, проте мряка не вплинула на інтенсивність тренування.

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